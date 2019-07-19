Холодный июль подстегнул спрос на пляжный отдых

19 июля. FINMARKET.RU - Турагентства по итогам первых двух недель июля зафиксировали заметное увеличение спроса путешественников на пляжные направления, рассказали опрошенные "Коммерсантом" участники рынка. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что динамика спроса сейчас превышает средний показатель июля других лет в два раза. По его словам, повышенным интересом пользуются Турция, Испания и Греция. Эксперт связывает этот тренд с установившейся прохладной погодой: "Многие принимают решение незапланированно отправиться к морю".

Увеличение продаж заметили и другие системы бронирования. Так, в Level.travel отмечают рост продаж туров в Турцию по итогам первых двух недель июля 2019 года на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к Испании вырос на 108%, Греции - на 57%, Тунису - на 85%. В среднем ежедневно в первой декаде июля сервис продавал на 60-120% больше туров, чем за тот же период годом ранее.

Положительную динамику по итогам первых двух недель июля заметили и сами туроператоры. По данным "Интуриста", динамика бронирований массовых направлений в июле относительно аналогичного периода 2018 года выросла на 8%, на неосновные направления - на 16%. Относительно конца июня общее увеличение продаж оценивается в 36%. Динамика при этом оказалась разноплановой. В "Интуристе" указывают, что в июле число бронирований туров на турецкие курорты Анталья и Мармарис выросло на 26% и 72% соответственно. По словам представителя компании Дарьи Домостроевой, резкий рост продаж может быть также связан с тем, что направление выбирали в качестве альтернативного туристы, отказавшиеся от отдыха в Грузии после внедрения моратория на прямые авиаперевозки. Интерес к Испании вырос на 17%, а к Греции, наоборот, сократился на 72%.

В Tez Tour указывают, что общее число бронирований в первой половине июля превысило аналогичный показатель прошлого года на 13%. Наибольший рост спроса показали китайский Хайнань - 16%, Турция - 14%, ОАЭ - 11%, Болгария - 9%, Греция - 8%, Испания - 7%, Кипр - 5% и Италия - 5%. В компании указывают, что активизация спроса в июле может быть "связана с желанием путешественников насладиться настоящим летом на морском побережье на фоне прохладной погоды в европейской части России".

Увеличение спроса отмечается и на внутреннем рынке. По данным Level.travel, продажи туров на российские курорты за первые две недели июля выросли на 113% по сравнению с теми же датами прошлого года. Но внутренний рынок по-прежнему формирует несущественную часть спроса.