Данные о россиянах смогут использовать без их ведома

19 июля. FINMARKET.RU - В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Поправки к закону "О персональных данных" представил правительству вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, пишут "Известия". В поправках говорится, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная

Под информацией, которую можно обезличить, подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь (ARPU), сказал газете руководитель правового комитета Ассоциации больших данных (в нее входят Сбербанк, Газпромбанк, "Яндекс", Mail.Ru Group, "Ростелеком", "Мегафон" и др.) Никита Данилов. Интернет-компании могут добавить к этому данные об интересах и поисковых запросах пользователей, покупках в интернет-магазинах, а также информацию о состоянии счетов клиентов, объясняет он.

"Получить согласие десятков миллионов клиентов, абонентов и пользователей интернет-ресурсов просто невозможно, а обезличенные данные не ущемляют их прав и приносят пользу обществу и экономике", - указывает эксперт.

Работа с экспертами над основными положениями законопроекта продолжается, уточнили в пресс-службе "Единой России". Андрей Турчак -- секретарь генерального совета партии, возглавляет совет по развитию цифровой экономики при СФ. Представитель партии отметил, что работа ведется над основными разделами документа, связанными с положениями о свободно распространяемой информации, регулированием персональных данных в сфере трудовых отношений и формах согласия на их обработку.

Данная инициатива не дает операторам права продавать личные данные своих клиентов, а создает возможность передавать обезличенную информацию для улучшения работы сервисов, например, для городского благоустройства, анализа трафика дорожного движения или спроса на услуги, пояснили "Известиям" в аппарате Совфеда.

По разным оценкам, рынок больших данных в России составляет 10-30 млрд рублей, говорила в начале этого года президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. По прогнозам уже к 2024 году он может достичь 300 млрд рублей. Рост выручки российских предприятий и общеэкономический эффект может составить 0,5-1,5% ВВП, отмечала она.

Законодательное упрощение работы с большими данными может снять барьер при создании новых продуктов, сказала "Известиям" представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева. Компания уже использует обезличенную информацию согласившихся на ее обработку клиентов для собственных рекламных кампаний, планирования строительства сети, управления розницей, разработки тарифов и услуг.

По мере роста оборота информации о гражданах растут и риски утечек их персональных данных, связанные с техническими сбоями и злоупотреблениями, отметил гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов. Правда, проблемы могут возникнуть только в случае, если сведения похитят до обезличивания, уточняет он. По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, процедура обезличивания информации непрозрачна для пользователя, абонента или покупателя интернет-магазина. Никто не может дать гарантию, что к третьим лицам не попадут данные, позволяющие восстановить личность пользователя, рассуждает он. По его словам, самое безобидное, что грозит человеку в этом случае, - телефонный спам. Вопрос об обезличивании информации нуждается в технической и организационной проработке, подчеркивает эксперт.