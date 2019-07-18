"Яндекс" нашел способ следить за доходами пользователей

18 июля. FINMARKET.RU - Компания "Яндекс" разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий, пишут "Известия"

Патент, зарегистрированный "Яндексом", получил название "Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства". Заявка от корпорации поступила еще в апреле 2017 года, но зарегистрировано Роспатентом изобретение было только в этом году.

Как следует из описания, доход предполагается определять по профессии пользователя. Это можно сделать, проанализировав данные GPS, окружающие звуки и "подсмотрев", какие сторонние приложения для работы есть на смартфоне (веб-сервисы по управлению строительством, сервисы доставки, веб-сервисы поливки и так далее). Так, в документе фигурируют профессии строителя, водителя такси, курьера, официанта и художника.

Между тем, как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, даже точное определение профессии не дает представления о доходе.

Данные о пользователях "Яндекс" может собирать с помощью таких приложений, как "Яндекс.Такси", Google.Maps, "Яндекс.Карты", "Яндекс.Почта", Uber, "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Деньги", Gmail и других, указано в патенте. В качестве примеров клиентских устройств приводятся настольные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, смартфоны, планшеты, а также сетевое оборудование - маршрутизаторы, коммутаторы и шлюзы.

При этом в "Политике конфиденциальности" корпорации указано, что она может не только самостоятельно использовать персональную информацию, но и передавать ее рекламодателям и другим партнерам. Также, если к тому обязывает закон, данные могут запросить любые национальные или международные регулирующие органы, правоохранители, центральные или местные исполнительные органы власти, а также суды или другие госслужбы.

В пресс-службе "Яндекса" отказались отвечать на вопросы "Известий" о том, используется ли запатентованная система на практике и как можно применить полученные с ее помощью данные.

"Но хочу напомнить, что не все технологии, которые патентуются, потом используются. Это нормальная практика для разных компаний", - отметил представитель "Яндекса".

Как пояснили "Известиям" в Роскомнадзоре в ответ на просьбу проанализировать описанную в патенте методику на соответствие действующим нормам права, законодательство о персональных данных не ограничивает возможности использования программных средств. В Роскомнадзоре отметили, что сбор и дальнейшая обработка персонифицированной информации может осуществляться только на основании закрытого перечня правовых оснований, предусмотренных ст. 6 закона "О персональных данных" (например, в исследовательских целях или для работы властей), с соблюдением требований конфиденциальности и безопасности, а также с обеспечением локализации баз данных на территории России.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков уверен, что за поведением владельцев гаджетов следят многие корпорации. Например, многие замечали, что, если поговорить рядом со смартфоном о каком-либо товаре, в Facebook начинает появляться его реклама. Американские конгрессмены даже спрашивали основателя соцсети Марка Цукерберга, подслушивает ли приложение пользователей, однако бизнесмен опровергал эту информацию. В сборе данных через микрофон или наличии такой возможности ранее уличали Google и Apple, напомнил В.Зыков.