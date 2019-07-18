Чего не хватает в законопроекте о квалификации инвесторов-физлиц

18 июля. FINMARKET.RU - Экспертное управление президента вынесло заключение по законопроекту, меняющему порядок квалификации инвесторов-физлиц на рынке ценных бумаг. По информации "Коммерсанта" , оно поступило в Госдуму в среду.

По мнению экспертов управления, концепция документа - содействие росту уровня доверия граждан к финансовому рынку и повышению их благосостояния посредством предоставления им возможности использовать понятные и надежные инструменты - "возражений не вызывает и заслуживает поддержки". Однако предложенный в законопроекте механизм "не позволяет достичь заявленной цели".

Согласно тексту заключения, в законопроекте никак не сформулированы права инвесторов. Вместо них описаны требования к деятельности различных финорганизаций, "ограничивающие их способность оказывать различные финансовые услуги гражданам". Из этого следует, что предметом законопроекта является "не защита прав инвестора, не ограничение оборота отдельных объекта гражданских прав (в данном случае - инструментов финрынка), а деятельность финансовых организаций, обслуживающих граждан в отношении свободно обращающихся инструментов". Специалисты управления отмечают, что в настоящее время закон "О рынке ценных бумаг" уже содержит "комплексный правовой механизм, позволяющий ограничить оборотоспособность фининструментов посредством их признания предназначенными для квалифицированных инвесторов". Замена такого подхода на меры по ограничению доступа к финансовым инструментам, находящимся в свободном обращении, являются излишне строгими.

Этосовпадает с видением профучастников. По словам президента НП РТС Романа Горюнова, индустрия разделяет цели и идеологию регулятора по защите инвесторов от рисков. Однако подход к разделению финансовых инструментов на "хорошие и плохие", применение ограничений доступа к ценным бумагам, не входящим в первые и вторые котировальные списки, не учитывает природу финансовых продуктов и скорее создает механизм регуляторного арбитража, чем решает проблему защиты инвестора.

Как считает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров, в случае принятия закона в текущей редакции число клиентов легальных форекс-дилеров может сократиться до минимума, тогда как количество российских граждан, обслуживаемых офшорными компаниями, останется на прежнем уровне либо увеличится. "Защита прав инвесторов в данном случае обеспечена не будет", - отмечает он.

В целомустанавливает ряд препятствий для доступа граждан на российский финрынок, а также увеличивает регуляторную нагрузку на финорганизации, делая их услуги более дорогими, а доходность пользователей таких услуг существенно ниже, указывается в тексте экспертного заключения. "По сравнению с действующим регулированием предлагаемый подход базируется на достаточно противоречивых, неуниверсальных правовых конструкциях, ранее не используемых в законодательстве, - полагают эксперты управления. - Это обстоятельство способно снизить оборот финансовых активов на российском финрынке, привести к его замедлению и увеличить риски для участников соответствующих гражданских правоотношений".

В связи с этим экспертное управление заключает, что законопроект "требует существенной доработки". Ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что "текст проекта придется значительно доработать" и комитет готов рассмотреть поправки.