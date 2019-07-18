Компании получат доступ к биометрическому проекту уже в этом году

18 июля. FINMARKET.RU - Пилотный, позволяющий компаниям получать банковские услуги дистанционно после сдачи их уполномоченными сотрудниками биометрии, планируется запустить уже до конца года.

Вчера прошло заседание комитета ассоциации "Финтех" (АФТ), на котором были уточнены параметры по удаленной идентификации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет "Коммерсант" . Это позволит организациям получать банковские услуги дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками. Об этом рассказали источники "Ъ", близкие к участникам встречи. Предполагается, что в проекте примут участие 22 банка. Ранее планировалось, что он стартует в следующем году, однако ЦБ собирается запустить его до конца этого года. В ЦБ и АФТ вчера не смогли оперативно предоставить комментарии.

В рамках пилотного проекта будут доступны всего три категории услуг: открытие счетов, выдача кредитов и проведение платежей.

При этом пока в России нет электронных нотариальных доверенностей (ЭНД) и подтверждать удаленное проведение операций сможет только единоличный исполнительный орган компании. Предполагается, что позже такую возможность получит уполномоченный сотрудник по ЭНД. Также планируется введение облачной квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая заменит использующуюся сейчас флешку. При этом определение лица, подписывающегося КЭП, будет производиться с помощью голосовой или лицевой биометрии уполномоченного представителя. Для подключения к системе банка через Единую систему идентификации и аутентификации компаниям будет предоставляться стандартный набор API. В результате биометрическими данными, собранными банками, смогут пользоваться не только кредитные организации, но и, например, бюро кредитных историй.

Банкиры считают, что внедрение полноценного удаленного обслуживания юрлиц очень важно, поскольку это позволит снизить издержки.

Однако для полноценного запуска услуги потребуется доработка законодательства. При этом эксперты указывают на слабую защиту данных и отсутствие ответственности за их утечку.