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17 июля 2019 года 11:04
Банки хотят сами определять очередность погашения кредитной задолженности
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YAY/ТАСС
17 июля. FINMARKET.RU - Российские банки выступают за внесение поправок, которые позволили бы им изменять очередность погашения клиентом кредита. В конце прошлой недели Ассоциация российских банков (АРБ) направила в ЦБ и Верховный суд (ВС) письмо с просьбой поддержать внесение изменений в законодательство, которые позволят банкам самим определять очередность погашения задолженности по кредиту, если суммы не хватает для полного исполнения обязательств. АРБ предлагает внести поправки в закон "О потребительском кредите (займе)", пишет "Коммерсант". Сейчас очередность погашения задолженности установлена Гражданским кодексом и законом "О потребительском кредите (займе)". Так, в первую очередь гасятся просроченные проценты, затем - просроченный основной долг, штрафы и пени, проценты текущего периода, основной долг текущего периода. Банкиры считают, что условия кредитных договоров могут предусматриваться право кредитора на изменение очередности погашения без ухудшения положения заемщика. Например, предоставление права уплатить неустойку в последнюю очередь. "Такие условия отвечают интересам потребителей, создавая возможность снизить долговую нагрузку на добросовестных заемщиков, попавших в ситуацию просрочки исполнения обязательств", - отмечается в письме АРБ. Банкиры указывают, что ситуации, когда у заемщиков возникают финансовые трудности, нередки, а поправки создадут предпосылки к уменьшению задолженности при недостаточности средств для ее полного погашения. Наличие оговорки о недопустимости ухудшения положения заемщика исключает для банков возможность злоупотреблений, настаивают их представители. Но эксперты сомневаются, что это может быть гарантией отсутствия негативных последствий для заемщика при недобросовестности кредитора.
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