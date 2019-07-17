Центробанки ЕАЭС согласуют валютную политику

17 июля. FINMARKET.RU - Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения об учреждении специального консультационного совета по курсовой политике(в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), сообщил "Известиям" представитель комиссии. Задачей совета будет идентификация и преодоление потенциальных источников уязвимости и внешних шоков. Они могут стать причинами нестабильности на внутренних денежных рынках, увеличения взаимных колебаний курсов нацвалют, а также негативного влияния на инфляцию и макроэкономическую устойчивость членов союза.

Предполагается, что главы центробанков, которые войдут в состав совета, будут согласовывать решения, влияющие на стоимость денежных единиц. Например, такие как валютные интервенции и изменения ключевых ставок. Впрочем, конкретный перечень мероприятий, которые совет будет анализировать, пока не определен, уточнили в ЕЭК. Соглашение будет направлено на внутригосударственное согласование.

Потребность в регламентации действий центробанков ЕАЭС назрела уже давно, поскольку в истории союза неоднократно возникали прецеденты, когда несогласованность политики регуляторов провоцировала дисбаланс на торговом рынке, рассказала «Известиям» председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

В частности, когда в конце 2014 года рубль резко ослаб, российская продукция получила значительное конкурентное преимущество перед аналогами, производимыми на территории других стран ЕАЭС. Для граждан других государств союза она подешевела на 20–30%. Это привело к кризису в ряде отраслей. Например, как заявлял в начале 2015 года министр по инвестициям и развитию Казахстана Асет Исекешев (сейчас занимает пост исполнительного директора Фонда первого президента республики), жители страны, воспользовавшись резким ослаблением курса рубля к тенге, приобрели за ноябрь–декабрь 2014 года 50 тыс. автомобилей в России. Это почти годовой объем производства транспортных средств в Казахстане, сетовал министр.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Нацбанк Казахстана искусственно стимулировал спрос на тенге, покупая его за валюту. В результате его курс оставался высоким по отношению к рублю.

Аналогичные документы по координации финансовой политики существуют в Европе, рассказал "Известиям" эксперт НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Например, в 1992 году был подписан так называемый Маастрихтский договор, который ограничивал величину бюджетного дефицита и уровень государственного долга европейских государств. Однако ряд стран находили пути для обхода правил. В некоторых же случаях универсальность требований, слабо учитывающих специфику государств, приводила к злоупотреблениям, уточнил Сергей Пухов.

В результате в Европе в 2010-м возник долговой кризис, начавшийся на периферии зоны и охвативший затем практически все государства, заявил эксперт. По его словам, такой сценарий в рамках ЕАЭС вряд ли возможен, однако рассчитывать, что регуляторы стран союза будут согласовывать друг с другом каждый шаг, не стоит.