Взыскать долги можно будет удаленно

17 июля. FINMARKET.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру взыскания долга. Если договор был оформлен нотариально, можно будет в удаленном доступе получить у нотариуса исполнительную надпись и переправить документы судебным приставам. Без суда, пишет "Российская газета"

Три года назад закон значительно расширил применение исполнительной надписи. Схема работает просто: надо дать в долг не просто под расписку, а оформить договор у нотариуса. В таком случае, если должник передумает платить, судиться с ним не придется. Достаточно будет обратиться к нотариусу. По закону исполнительная надпись приравнена к судебному решению. Это значит, что гражданин может обратиться не только к приставу, но и сам прийти напрямую в банк, если знает, где у должника счет.

"Я думаю, что за этой процедурой будущее", - заметил по поводу исполнительной надписи в конце прошлого года директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Он отметил, что ведомство заключило соглашение с Федеральной нотариальной палатой о взаимодействии.

Статистика показывает, что граждане уже оценили преимущества новой схемы. В 2018 году количество таких совершенных нотариальных действий выросло в несколько раз и составило 27 тысяч 866. В свою очередь, за первый квартал 2019 года уже совершено более 9 тысяч исполнительных надписей.

Упрощенную процедуру, кстати, можно применять не только при обычных долгах, когда кто-то у кого-то взял взаймы. Решать можно, скажем, и проблемы при сдаче жилья в аренду. Допустим, жилец съехал с квартиры, не заплатив за несколько месяцев. Если договор аренды жилья удостоверен у нотариуса, хозяин квартиры, узнав о побеге жильцов, сразу может обратиться к нотариусу за исполнительной надписью. После того без промедлений в дело вступают судебные приставы.

Теперь процедура станет еще проще. Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, разрешает гражданам получать исполнительную надпись в удаленном формате.

Эксперты ожидают, что спрос на этот вид нотариального действия возрастет в разы. Оплатить услугу тоже можно будет удаленно. Результат придет в виде электронного документа. Тариф на совершение исполнительной надписью составляет всего 0,5 процента от суммы долга, но не более 300 тысяч рублей. Для сравнения: размер судебной пошлины доходит до 4 процента от суммы иска. А сами судебные процессы могут тянуться годами.