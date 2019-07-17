Володин: Госдума должна участвовать в формировании правительства

17 июля. FINMARKET.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что парламент должен нести свою долю ответственности за формирование состава правительства. "Было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации", - пишет Володин в своей статье, опубликованной в "Парламентской газете"

Он отмечает, что "сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта "а' статьи 83, пункта "а" статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства".

"Но формирование самого правительства на практике, исходя из опыта моей работы и в правительстве Российской Федерации, и администрации президента, осуществляется самим председателем правительства. Президент Российской Федерации принимает решение о составе правительства по представлению председателя правительства (пункт "д" статьи 83, часть 2 статьи 112 Конституции РФ, а также статья 9 ФКЗ "О Правительстве РФ"), но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам", - отмечает председатель Госдумы.

Володин обращает внимание, что "при внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций".

Вместе с тем, "в соответствии с Конституцией и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации"осуществляет исполнительную власть как коллегиальный орган, состоящий из председателя правительства, заместителей председателя правительства и федеральных министров", указывает спикер Думы.

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", говорится в статье.

По мнению Володина, обеспечивать на практике нормы социального государства могут и должны прежде всего именно согласованные действия всех ветвей и органов власти. Представляя интересы граждан, парламент законодательно определяет оптимальные формы реализации конституционных принципов, в том числе в меняющихся новых условиях и вызовах, отметил он.

"Задача исполнительной власти - на практике реализовать эти сформулированные представителями народа и установленные законом механизмы достижения конституционных целей. В свою очередь - под парламентским контролем", - отметил спикер. "Вот почему особо выделяю в анализе Конституции вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. И здесь действительно могут быть необходимы отдельные, точечные конституционные новации", - написал он.