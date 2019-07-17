Россияне раскупают продукты, маркированные как натуральные

17 июля. FINMARKET.RU - Продажи продуктов с обозначениями натуральности ("без добавок", "био", "эко" и пр.) на этикетках растут опережающими темпами для их категорий, выяснили в Nielsen. Компания впервые провела анализ этого сегмента рынка, пишет "Коммерсант". Оно охватывает продажи каш, готовых завтраков, йогуртов, соков и чипсов в крупнейших сетях за год, окончившийся апрелем 2019 года.

В целом, по данным Nielsen,с обозначениями натуральности, занимают не менее 29% продаж в этих категориях.

Если продажи готовых завтраков за год выросли в среднем на 2% в натуральном и на 7% в денежном выражении, то сегмент считающихся более здоровыми гранол и мюсли увеличился на 5% и 11% соответственно, подсчитали в Nielsen. Каши, на которых присутствуют указания натуральности, росли на 29% в штуках и 23% в деньгах. А вся категория в среднем - на 3% и 6% соответственно. Среди йогуртов наиболее растущими оказались продукты с жирностью от 5%, продажи которых выросли на 32% в натуральном и 37% в денежном выражении. Сегмент обезжиренных йогуртов за тот же период сократился на 19% и 20% соответственно.

Готовые завтраки, каши и йогурты уже ассоциируются с правильным питанием. Теперьзатронул и менее полезные, по мнению потребителей, продукты, указывают в Nielsen. Так, по оценкам компании, за год продажи фруктовых соков с обозначениями натуральности увеличились на 22% в натуральном выражении и на 19% в денежном.

Получить ощутимый прирост продаж удалось производителям чипсов, которые запустили новинки с меньшим содержанием жиров или без ГМО, отмечают в Nielsen.

Судя по динамике продаж натуральных товаров, тренд на здоровый образ жизни только усилится, считает директор по работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич. При этом, отмечает она, потребитель готов приобретать натуральные товары даже по более высоким ценам.

В "Ленте" говорят, что состав продукта сегодня - третий важнейший фактор для российского потребителя после цены и срока годности товара. По данным Euromonitor International, в 2019 году оборот рынка продуктов питания с пониженным содержанием "вредных" веществ может вырасти на 4% - до 89,73 млрд руб. Но, как считает владелец агентства Kaufman Станислав Кауфман, тренд на подобные продукты в России может закончиться достаточно быстро. В конечном итоге обозначения натуральности появятся на всех или почти всех этикетках и этот фактор перестанет быть конкурентным преимуществом, предупреждает он.