На погашение займа россиянам требуется в среднем 11 зарплат

17 июля. FINMARKET.RU - Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА специально для "Известий"

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%, напомнили аналитики НАПКА. На данный момент, говорится в обзоре, 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что в принципе соответствует показателям развитых стран. Однако повод для беспокойства есть.

"На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией", — указывают авторы документа. Годом ранее при сохранении такой схемы выплаты долга потребовалось 9–10 ежемесячных зарплат, а пять лет назад — не более семи.

В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. рублей — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–12 тыс. рублей, который в России принято называть "чертой бедности".

"В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдаватьопределенной категории граждан, то денег от этого «в кармане» больше не станет", — пояснил "Известиям" президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович также отметил, что спрос на кредиты со стороны населения является вынужденным из-за негативной тенденции к снижению располагаемых доходов и уровня благосостояния. Он уверен, что если процесс будет продолжаться, в перспективе двух лет он может привести к серьезным негативным и социальным последствиям.

Представители Центробанка тоже неоднократно выражали беспокойство именно структурой потребкредитования, когда наибольшая нагрузка приходится на самых необеспеченных граждан. Если посмотреть в целом на уровень долговой нагрузки — около 10% (именно столько в среднем заемщик отправляет из дохода на выплаты по кредитам), то в России она даже ниже, чем в других странах.

Степень закредитованности различается не только у разных категорий граждан, но и в региональном разрезе. Больше 20 зарплат на погашение долга необходимо жителям Калмыкии (32), Республики Алтай (26), Чувашии и Карачаево-Черкесии (по 24), Курганской области (22), Еврейской автономной области (21). Чтобы расплатиться с банком, по 20 зарплат понадобится заемщикам из Иркутской области, Республики Марий Эл и Хакасии.

Для исправления ситуации на рынке потребкредитования Центробанк постоянно вводит меры, призванные охладить темпы роста особенно рискованного для граждан кредитования. Например, организации, которые выдают гражданам займы, осенью ждет очередная порция нововведений.

Куратор проекта Минфина по финграмотности Анна Зеленцова считает, что помимо мер ЦБ по ужесточению регулирования МФО, которые нужно продолжать, необходимы и инструменты социальной политики.