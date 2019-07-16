Рост промпроизводства в июне ускорился до 3,3%

В июне рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 0,9% в мае. Динамика показателя превысила прогнозы аналитиков, ожидавших подъем на 2,3%

16 июля. FINMARKET.RU - В июне 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 3,3% по сравнению с июнем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В мае т.г. производство в годовом выражении выросло на 0,9% - минимальными темпами с декабря 2017 года.

По сравнению с маемувеличилось на 2,3%. В 1-м полугодии рост промпроизводства составил 2,6%.

Динамика показателей превысила ожидания. Аналитики прогнозировали, что рост промпроизводства в РФ в июне составит 2,3% в годовом выражении.

Как сообщалось, в январе промышленность выросла на 1,1%, в феврале - на 4,1%, в марте - на 1,2%, в апреле - на 4,6%, в мае - на 0,9%. Существенная волатильность годовых данных по динамике промпроизводства в январе-мае отчасти объясняется календарным фактором - в апреле и в феврале было на один рабочий день больше, чем в апреле и феврале 2018 года, в марте и январе количество рабочих дней в 2019 и 2018 годах совпадало, а в мае было сразу на два рабочих дня меньше, чем годом ранее.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства в целом на 2019 год составляет 1,8% против 2,3% у Минэкономразвития.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, выросло на 1,1% к предыдущему месяцу после снижения на 0,8% в мае.

В сфере добычи полезных ископаемых в июне рост объема производства в годовом выражении замедлился до 2,3% после повышения на 2,8% в мае. За 1-е полугодие производство выросло на 4%

В обрабатывающих отраслях промпроизводство выросло на 3,4% после снижения на 1% месяцем ранее. За 6 месяцев рост составил 1,9%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром повышение в июне составило 2,5% (с начала года - нулевой изменение), в сфере водоснабжения и утилизации отходов снижение составило 1,8% (в январе-июне повышение на 1,5%).

Драйверами роста в 1-м полугодии стали не только добывающие производства - добыча металлических руд, газа и сырой нефти, но и фармацевтика, металлургия, нефтехимия, отмечает Росстат.

"В первом полугодии 2019 года был выполнен ряд крупных заказов, связанных с изготовлением электрического оборудования и сложных электронных приборов, включая компьютеры и оптические носители, автомобильной и дорожно-строительной техники, ремонтом и монтажом машин и оборудования, обработкой древесины. В связи с окончанием ремонтных работ на ряде объектов энергетики в первой половине 2019 года также зафиксирован рост генерации и распределения электроэнергии", - говорится в сообщении статистического ведомства.

B>Выпуск автомобилей в 1-м полугодии вырос на 1,7%

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-июне увеличилось в годовом выражении на 1,7% - до 784 тыс. В июне в годовом выражении производство авто сократилось на 0,3%, по отношению к маю - подскочило на 20,5%.

Выпуск тракторов за 6 месяцев вырос на 30,9% - до 3,9 тыс. шт.

Производство бульдозеров подскочило на 57,2% - до 338 шт.

В первом полугодии объем добычи нефти, включая газовый конденсат, вырос на 2,5% по сравнению с январем-июнем 2018 года и составил 278 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 2,9% - до 332 млрд кубометров.

Добыча угля понизилась на 0,6% и составила 213 млн тонн.

Производство бензина увеличилось на 2,6% - до 19,4 млн тонн.