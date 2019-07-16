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16 июля 2019 года 11:35
Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет
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Валерий Морев/ТАСС
16 июля. FINMARKET.RU - В Подмосковье почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет. Это выяснили риелторы Century 21, изучив большую часть объявлений о продаже дач, пригородных домов и особняков. По данным риелторов, четкие сведения о том, что объекты зарегистрированы в Росреестре, содержатся лишь в 15% объявлений, которые представлены в популярных базах по продаже недвижимости. Эти расчеты подтверждают и другие консультанты, пишет "Коммерсант". Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов говорит, что на вторичном рынке загородной недвижимости в половине случаев объекты не имеют кадастровых номеров. "Земля, как правило, проходит регистрацию, так как без этого в принципе сложно провести сделку: в договоре должно быть указано, о каком именно участке идет речь. А вот постройки владельцы стараются не регистрировать", - объясняет он. Между тем, по закону на кадастровом учете должны стоять дом, земля и все постройки, напоминает юрист Century 21 Дамир Хакимов. "Но многие думают, что оформлению подлежит только сам жилой дом, и не регистрируют бани, сараи и иные строения", - объясняет он. Эксперт добавляет, что в большинстве случае собственники считают, что регистрировать объекты и платить налоги в принципе необязательно, сделку можно провести и так. А Д.Таганов отмечает, что о получении кадастрового номера на постройки чаще всего задумываются, когда возникает необходимость застраховать их. Так, из-за отсутствия кадастрового учета нельзя объективно оценить стоимость имущества. В Century 21 указывают, что нежелание регистрировать объекты загородной недвижимости иногда дорого обходится собственникам, продлевая средний срок их экспозиции. По расчетам консультантов, стоимость 55% выставленных на продажу в Подмосковье лотов за последний год снизилась на 30-50%. По словам экспертов, покупатели всегда делают выбор в пользу объектов со всей необходимой документацией.
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Ключевые слова: Подмосковье, недвижимость, учет, Росреестр
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