Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет

16 июля. FINMARKET.RU - Впочти половина объектов загородной недвижимости, выставленных на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый. Это выяснили риелторы Century 21, изучив большую часть объявлений о продаже дач, пригородных домов и особняков.

По данным риелторов, четкие сведения о том, что объекты зарегистрированы в Росреестре, содержатся лишь в 15% объявлений, которые представлены в популярных базах по продаже недвижимости.

Эти расчеты подтверждают и другие консультанты, пишет "Коммерсант" . Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов говорит, что на вторичном рынке загородной недвижимости в половине случаев объекты не имеют кадастровых номеров. "Земля, как правило, проходит регистрацию, так как без этого в принципе сложно провести сделку: в договоре должно быть указано, о каком именно участке идет речь. А вот постройки владельцы стараются не регистрировать", - объясняет он.

Между тем, по закону на кадастровом учете должны стоять дом, земля и все постройки, напоминает юрист Century 21 Дамир Хакимов.

"Но многие думают, что оформлению подлежит только сам жилой дом, и не регистрируют бани, сараи и иные строения", - объясняет он. Эксперт добавляет, что в большинстве случае собственники считают, что регистрировать объекты и платить налоги в принципе необязательно, сделку можно провести и так. А Д.Таганов отмечает, что о получении кадастрового номера на постройки чаще всего задумываются, когда возникает необходимость застраховать их.

Так, из-за отсутствия кадастрового учета нельзя объективно оценить стоимость имущества.

В Century 21 указывают, что нежелание регистрировать объекты загородной недвижимости иногда дорого обходится собственникам, продлевая средний срок их экспозиции. По расчетам консультантов, стоимость 55% выставленных на продажу в Подмосковье лотов за последний год снизилась на 30-50%. По словам экспертов, покупатели всегда делают выбор в пользу объектов со всей необходимой документацией.