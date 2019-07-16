Бизнес просит новых мер регулирования торговли

16 июля. FINMARKET.RU - "Опора России" считает необходимым начать подготовку очередного пакета законопроектов для выравнивания отношений между ритейлом и поставщиками. Об этом говорится в письме исполнительного директора организации Андрея Шубина заместителю главы Минпромторга Виктору Евтухову, пишет "Коммерсант" . В числе проблем, о которых пишет "Опора России",- злоупотребление торговых сетей штрафами, отсутствие контроля за транслированием скидки на полке и возврат товара.

По мнению Шубина, штрафы за нарушения условий поставки используются сетями как источник дополнительной прибыли.

При этом они специально создают условия "недопоставки" и сознательно завышают объем заказа, который поставщик исполнить не в состоянии, говорится в письме. По данным Андрея Шубина, размер штрафов может доходить до 100% от стоимости партии. В "Опоре России" считают, что любые штрафы не должны превышать 5-10% от стоимости поставки. Со своей стороны, поставщики лишены возможности штрафовать сети за неисполнение обязательств, продолжает Шубин.

Кроме того, отмечают в "Опоре России", получая товары со скидкой, в некоторых случаях "на грани рентабельности" поставщика, сеть не транслирует ее в конечную цену товара, который продает со своей наценкой, зарабатывая и на поставщиках, и на потребителях. При этом скидка выступает обязательным условием при заключении договора поставки и показателем, влияющим на сотрудничество поставщика с сетью, пишет Андрей Шубин. Источник газеты в крупном производителе говорит, что есть и обратная ситуация, когда скидка становится чрезмерной, что может негативно сказываться на позиционировании продукта. По словам другого собеседника "Коммерсанта" в пищевой компании, поставщик по закону не может четко указать, на какие цели и на каких условиях он предоставляет скидку, в итоге получается, что вопрос контролирует только сеть.

По данным "Опоры России", сети также отказываются от приема продуктов с истекшим более чем на 50% сроком годности, и у поставщика не остается времени для реализации товаров в других каналах.

С 2012 года отношения поставщиков и сетей на добровольной основе регулирует комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП). Но, отмечает Андрей Шубин, поскольку какая-либо ответственность за неисполнение положений КДП отсутствует, практика не развивается. Сети никогда не будут делать то, что им невыгодно, а огромное рыночное преимущество ритейла позволяет ему диктовать любые условия фактически бесправным поставщикам, возмущается член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин. В Минпромторге заявили изданию, что обращение организации находится на рассмотрении.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", Auchan и пр.) говорят, что из информации "Опоры России" невозможно понять, насколько описанные проблемы имеют под собой реальные основания. Штрафы, к примеру, могут быть обоснованной реакцией на системные нарушения, заявили там. В Metro заявили, что считают законодательное регулирование торговли неэффективным, а подобные изменения негативно отражаются прежде всего на малом бизнесе, в том числе поставщиках.