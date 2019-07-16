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16 июля 2019 года 10:37
Россиян предупредят о наступлении предпенсионного возраста
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Юрий Смитюк/ТАСС
16 июля. FINMARKET.RU - В России появилась новая госуслуга - информирование граждан о наступлении предпенсионного возраста. Оказывает ее Пенсионный фонд России (ПФР). Вступило в силу постановление правительства об утверждении административного регламента предоставления такой услуги. Само понятие "предпенсионер" появилось только в этом году после вступления в силу закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста, напоминает "Российская газета". Статус предпенсионера человек получает за пять лет до официального выхода на пенсию. Соответственно, в этом году с учетом переходного периода женщины считаются предпенсионерами с 51 года жизни, а мужчины - с 56 года. То есть женщины 1968 года рождения и старше и мужчины с 1963 года. И за пять лет до пенсии эти люди имеют право на льготы. Убедиться в присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами. Как пояснили "Российской газете" в ПФР, можно это сделать через личный кабинет на сайте фонда, заказав необходимую справку в разделе "Пенсии". Но надо обязательно иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на сайте госуслуг (ЕСИА). Если такой записи нет, тогда за справкой придется обратиться лично. Для предпенсионеров, напомнили в ПФР, сохраняются меры соцподдержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие. А среди новых льгот, которые появились с этого года, - право на два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации, получение пособия по безработице в повышенном размере, прохождение переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости. Также введена административная и уголовная ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. В ПФР также обращают внимание, что предпенсионный возраст наступает и для работников, занятых на опасных и вредных производствах и досрочно выходящих на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа. Эксперты считают, что работодателям в этом году придется серьезно пересмотреть свое отношение к людям в возрасте 50+.
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