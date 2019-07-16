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16 июля 2019 года 10:25
Visa снизит межбанковские комиссии за прием карт
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
16 июля. FINMARKET.RU - Международная платежная система Visa планирует с 1 октября понизить межбанковские комиссии за прием карт. Речь идет как минимум об оплате услуг продавцов автомобилей и недвижимости, а также о крупных интернет-магазинах. О получении уведомлений Visa о льготных тарифах "Российской газете" сообщили в Промсвязьбанке и Альфа-банке. Речь идет о снижении стоимости интерчейнджа - комиссии, которую банки, участвующие в обслуживании карт, платят друг другу. Величина этой комиссии влияет также на сбор за эквайринг (услуги по приему карт в торговой точке) и, как следствие, на прибыль ритейлера. Сейчас средняя комиссия составляет 1,6-2,2%, она зависит от объема бизнеса, рассказывает замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. Банк планирует снизить комиссию для новых льготных категорий максимум на дельту между старыми тарифами Visa и новыми, отмечает он. Для торгово-сервисных предприятий снижение составит 0,5-0,8% в зависимости от сегмента, говорит Н.Хомутов. По его словам, в уведомлении Visa также указано и снижение комиссии для крупных интернет-ритейлеров, но только на доставку товаров (то есть если клиент оплатил товар картой непосредственно курьеру, а не на сайте или в пункте выдачи). Для банка-эквайера расходы по таким операциям снизятся на 0,6-0,8%, говорит Н.Хомутов. Снижение тарифов за эквайринг для торговых точек, в которое транслируются льготные тарифы Visa, положительно скажется на развитии рынка безналичных платежей, считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. По его словам, банки не потеряют в доходах от эквайринга после изменения тарифов, поскольку привлечение в рынок безналичных платежей новых игроков - таких как автодилеры или риелторы - приведет новый оборот, что ожидаемо увеличит доход на стороне эмиссии.
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