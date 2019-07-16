Персональную информацию россиян защитит облако

16 июля. FINMARKET.RU - Облачное решение для шифрования при передаче данных в единую биометрическую систему (ЕБС) будет готово к использованию до конца 2019 года, рассказали "Известиям" в "Ростелекоме". Компания выступает оператором ЕБС.

Облачный метод шифрования биометрических данных граждан (слепков лица и голоса) при их передаче из банков в ЕБС повысит надежность этого процесса и дополнительно защитит персональную информацию россиян. Проект решения сейчас находится на согласовании в ФСБ.

Особенность технологии заключается в том, что ключ шифрования хранится в облаке.передается в него из кредитной организации, а оттуда - в ЕБС. Оба канала будут надежно защищены с использованием отечественных криптографических средств, объяснили в "Ростелекоме".

В Центробанке "Известиям" не прокомментировали разработку универсальной системы шифрования биометрии и пояснили, что этот вопрос полностью находится в ведении "Ростелекома".

Сейчас при передаче данных банки пользуются компенсирующими мерами, например внутренними системами безопасности, но они не соответствуют всем нормативным требованиям регулятора, пояснили в пресс-службе "Ростелекома". Когда облачное решение подготовят, финансовым организациям будет необходимо либо перейти на эти технологии, либо получить сертификаты для использования собственных, добавили в пресс-службе компании.

Банки начали собирать биометрическиероссиян 1 июля 2018 года. Предполагается, что кредитные организации должны передавать их в ЕБС.

В банках из топ-30 рассказали "Известиям", что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии. Трудности с оборудованием филиалов испытывают именно малые и средние финансовые организации, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для небольших банков слишком дорого разрабатывать собственную технологию и закупать оборудование, тогда как облачные решения более доступны.

А.Аксаков предположил, что ФСБ до конца этого года согласует стандарты новых методов шифрования. Однако это не гарантирует, что небольшие банки смогут подключить все отделения к сбору биометрии в установленный срок, считает он. Поэтому сейчас идет работа над законопроектом, который предполагает сдвинуть сбор биометрических данных до 1 января 2021 года для банков с базовой лицензией, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку.