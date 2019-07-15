У россиян появится дополнительный выходной

15 июля. FINMARKET.RU - Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемыйдень один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "Российской газете" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации. Одно из предложений Минтруда есть в распоряжении "РГ".

В начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан. "Это достаточно высокая цифра, если учесть, что в 2018 году был 21 миллион человек", - отметила Голикова.

В Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года, отмечается, что за период 2013-2017 годов диспансеризацию прошли 213,6 миллиона россиян. Выяснилось, что 30% обследованных нуждаются в лечении. В связи с этим Минздрав актуализировал порядок проведения диспансеризации: люди от 40 лет должны проходить ее раз в год. До этого - раз в три года. Раз в год проходят осмотры также предпенсионеры и пенсионеры. Им для этого работодатель обязан предоставить два выходных дня с сохранением должности и среднего заработка.

Теперь право на выходной для прохождения ежегодных медосмотров предлагается закрепить законодательно и гражданам от 40 лет. По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, можно предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию. Как это сделано для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.