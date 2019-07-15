Средства частных клиентов покидают депозиты

15 июля. FINMARKET.RU - Активы под управлением крупнейших российских управляющих компаний (УК) приблизились к 6 трлн руб. Взрывного роста на рынке не произошло, но компании уверенно улучшают позиции в секторах, связанных с доверительным управлением (ДУ) средствами частных инвесторов, пишет "Коммерсант".

По оценке "Эксперт РА", объем средств под управлением крупнейших российских управляющих компаний (УК) по итогам второго квартала составил 5,94 трлн руб. Этот результат на 2,2% выше показателя первого квартала. За последние четыре года это всего лишь третий по успешности результат второго квартала. Причем год назад активы под управлением выросли более чем на 6%. За первое-второе места продолжается упорная борьба между компаниями бизнеса "Сбербанк Управление активами" и компаниями бизнеса "ВТБ Капитал Управление инвестициями". Пока лидерство вернули структуры Сбербанка. Вместе с тем в ВТБ заявили, что подавали в агентство предварительные данные, тогда как на 28 июня объем активов под управлением оценивался в 845 млрд руб. Как бы то ни было, отрыв от ближайших преследователей - групп управляющих компаний "Открытие" и "Регион" - составляет 100-150 млрд руб.

В отличие от аналогичных периодов прошлых лет крупнейшие игроки в гораздо меньшей степени делили рынок пенсионных накоплений. Самые значительные изменения, как раз связанные с пенсионными средствами, оказались в группе управляющих компаний "Открытие", активы под управлением которой снизились на 7%, до 672 млрд руб. Как пояснил управляющий директор УК "Открытие" Роман Соколов, во втором квартале УК "Менеджмент-консалтинг" (входящая в группу УК "Открытие") по поручению НПФ "Открытие" передала средства пенсионных накоплений в размере 60 млрд руб. в другие УК. Судя по всему, бенефициарами этого процесса стали управляющие компании "Сбербанк Управление активами", "Газпромбанк - Управление активами" и "Система Капитал", с которыми НПФ заключил договоры доверительного управления. Управляющий директор "Сбербанк Управление активами" Василий Илларионов заявил, что рост активов под управлением связан в первую очередь с увеличением активов институциональных клиентов, в частности некэптивных НПФ.

Одновременно представители управляющих компаний отмечают дальнейший рост интереса со стороны частных инвесторов. По словам Романа Соколова, основной драйвер роста активов в ДУ - переток денег физических лиц из банков на фоне снижающихся депозитных ставок. В частности, средняя максимальная ставка по крупнейшим банкам, по данным ЦБ, снижается четвертый месяц подряд и на начало июля достигла 7,14% годовых - минимальной отметки с ноября 2018 года.

Во втором квартале возобновился приток средств в розничные паевые фонды. Только в мае-июне частные инвесторы вложили в них более 8 млрд руб., что компенсировало отток предыдущих шести месяцев.

Кроме того, участники рынка отмечают изменение негативного отношения к облигационным фондам, которые оставались лидерами по оттоку средств с августа прошлого года.