Только 15% российских бизнесменов ожидают рост экономики

15 июля. FINMARKET.RU -разочаровывает– все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit. Это худший результат с февраля 2016 г. и ниже среднемировых показателей (18%), пишут "Ведомости". Доля производителей товаров, верящих в рост экономики, оказалась и вовсе минимальной (те же 15%) за всю историю наблюдений с начала 2008 года.

Российский бизнес в нерешительности, констатирует экономист IHS Markit Сиан Джонс: из-за слабеющего внутреннего и внешнего спроса, ужесточающихся условий ведения бизнеса предприниматели не рискуют вкладывать. Частные компании не чувствуют себя в безопасности и снижают инвестиции, соглашается профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. К похожим выводам на прошлой неделе пришел и ВЦИОМ: 71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными, каждый второй верит, что ситуация будет только ухудшаться в ближайшие пять лет. Бизнес вынужден фокусироваться на рисках, а не на возможностях, это ведет к сужению горизонта планирования и отказу от игры вдолгую.

Экономика замедлялась весь 1-й квартал (рост всего на 0,5%), в апреле темпы ее роста, по оценке Минэкономразвития, восстановились до 1,6% годовых, но уже в мае снова упали до 0,2%. В мае инвестиционная активность перестала расти, строительные работы увеличились незначительно, а производство инвестиционного оборудования и инвестиционный импорт сократились, перечисляли эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – об этом риске ВЦИОМу сказали 72% респондентов. Слабость спроса подтверждается быстрым замедлением инфляции, указывало Минэкономразвития.

Дело не в жесткой денежно-кредитной политике, уверен директор по инвестициям ИК «Локо-инвест» Кирилл Тремасов: бизнес не хочет и не готов инвестировать в условиях экономической неопределенности, угрозы санкций и задавленного потребительского спроса.

Потребительский спрос, поддерживаемый в основном кредитованием, – единственное, что удерживает экономику от рецессии, считает Тремасов: «Но, скорее всего, техническую рецессию (сокращение ВВП два квартала подряд со снятой сезонностью) мы все-таки получили». Есть вероятность, что в 2019 г. будет зафиксирована рецессия, соглашается Вьюгин: 2-й квартал может показать снижение, 3-й квартал – быть нейтральным, а 4-й квартал – показать оживление и выход из рецессии благодаря вливанию денег в национальные проекты.

Если экономика и не в рецессии, то точно не растет, единодушны главный экономист холдинга ПФ «Капитал» Евгений Надоршин и старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Чернощекин. Такое снижение темпов роста прогнозировалось еще год назад, когда стало известно о повышении НДС и пенсионного возраста, отмечает Надоршин. Но сказать, что ситуация ухудшается, нельзя, считает он: судя по индексам предпринимательской и потребительской уверенности Росстата, во 2-м квартале наблюдается улучшение, поэтому и темпов роста можно ждать не ниже, чем в 1-м квартале.