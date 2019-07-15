Снятие наличных в магазинах распространят на всю страну

15 июля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом "Известиям" рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Сейчас такая возможность действует в тестовом режиме у отдельных банков и ритейлеров в малонаселенных пунктах.

Торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать, отметил замглавы АБР. Такая услуга будет востребована повсеместно, уверен он. Банки также заинтересованы в том, чтобы у потребителя была возможность снимать наличные в кассах любых магазинов по всей России.

Однако ввести такой сервис планируется при совершении какой-либо покупки, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять данную услугу. АБР обратилась в Роспотребнадзор с вопросом, не станет ли это нарушением прав потребителей, но ведомство до сих пор не ответило, добавил Войлуков.

В ЦБ поддерживают инициативу банков, рассказал "Известиям" руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута.

Пилотные проекты по снятию наличных в магазинах в прошлом году запустили и несколько крупных финансовых организаций. Сбербанк предоставляет возможность получить деньги в торговых точках малого и среднего бизнеса в удаленных пунктах некоторых регионов, рассказали "Известиям" в пресс-службе. Там добавили, что крупные торговые сети совместно со Сбербанком смогут внедрить такой сервис в сентябре.

Осенью прошлого года услугу также запустили в банке "Русский стандарт". В пресс-службе рассказали, что проект действует в тестовом режиме уже около года лишь в одном магазине под брендом "Фасоль" (группа METRO Cash&Carry) в Москве. В Россельхозбанке выдача наличных производится пока только в сыроварне в Истре.

В Ак Барс банке рассказали, что их пилотный проект был запущен в апреле в 29 населенных пунктах Татарстана и уже в июне была проведена юбилейная тысячная операция. В среднем клиенты снимали 3,5 тыс. рублей, но около половины пользователей запрашивали для выдачи максимальную сумму - 5000 рублей, часть из них повторяли операцию несколько раз за одно посещение магазина, поделился статистикой директор по развитию розничных продуктов банка Тимур Губайдулин. Сейчас для снятия наличных необходимо совершить покупку, но минимальных ограничений по стоимости нет, отметил он. Около четверти клиентов при снятии денег тратят более 100 рублей, добавил Тимур Губайдулин.

Пока пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети "Пятерочка", рассказали "Известиям" в X5 Retail Group.