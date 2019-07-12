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12 июля 2019 года 11:24
В России началась сверка данных по земельным участкам
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YAY/ТАСС
12 июля. FINMARKET.RU - До конца года ФНС совместно с Росреестром и муниципалитетами начнет кампанию по уточнению данных о земельных участках, в отношении которых сейчас не начисляется земельный налог, пишет "Коммерсант". Росреестр передает в ФНС информацию по земельным объектам для целей налогообложения - но часть этих данных, по словам налоговиков, "некондиционная" (например, не указана категория земли и так далее). Из-за этого для части участков невозможно определить налоговую базу и применить соответствующую ставку. Всего, по оценке ФНС, в стране 800 тыс. таких участков, и они могут быть вовлечены в налогообложение, в случае если более активную позицию займут органы власти, занимающиеся категоризацией этих земель - муниципалитеты. Кампания по уточнению данных подразумевает, что уже по итогам 4-го квартала этого года ФНС при получении данных из Росреестра будет проводить работу по сегментации недостающих данных и направлять ее итоги в муниципалитеты. Последние через систему личного кабинета в ФНС смогут видеть объекты с недостающими данными. Вторая часть проблемы неполного учета земельных налогов - отсутствие полных сведений о правообладателях. Для решения этой задачи Минэкономразвития уже готовит законопроект по упрощенному порядку определения правообладателей. При средней налоговой нагрузке на земельный участок в стране в 1,5 тыс. руб. и сроке налоговой давности в 3 года общая сумма доначислений по земельному налогу на подобные участки может составить 3,6 млрд руб. Как отметил управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Дмитрий Черняков, если объект налогообложения существует, вне зависимости от того, описан он или нет, с него должны платиться налоги. "Если ФНС совместно с другим госорганами несвоевременно внесли в свои базы данные по объектам и не начисляли на них налоги, это не освобождает собственников таких объектов от обязанности платить налоги. Однако в силу законодательства такая обязанность возникает у физических лиц на основании налогового уведомления". По словам юриста, владельцам таких участков могут быть доначислены налоги за 3 года, предшествующие моменту уточнения информации по ним и направлению налогового уведомления.
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