Народные облигации начнут продавать онлайн

12 июля. FINMARKET.RU - В сентябре этого года Минфин, наконец, выпустит народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам — с максимально льготными условиями для населения. Выпуск народных облигаций по новым правилам откладывался несколько раз. В последний раз планировалось осуществить эмиссию в июне этого года, рассказали источники "Известий" , близкие к Минфину. Очередной дедлайн — сентябрь этого года, уточнили они. Объем эмиссии может составить 30 млрд рублей, что позволит довести общую сумму выпущенных бумаг до 100 млрд рублей, рассказали собеседники "Известий". Именно такую планку по народным облигациям в прошлом году установил глава правительства Дмитрий Медведев. Один источник, близкий к Минфину, сказал, что вопрос об объеме выпуска прорабатывается и окончательное решение пока не принято, но цифры корректны. Ведомство может разместить бумаги несколькими траншами, чтобы проанализировать спрос. Официально в Минфине не подтвердили, но и не опровергли информацию источников «Известий».

На данный момент министерство осуществило три выпуска народных облигаций на общую сумму 70 млрд рублей, а фактически разместило — почти на 59,6 млрд рублей. Именно снижение спроса со стороны населения привело к тому, что ведомство существенно пересмотрело правила для ОФЗ-н. Планируемый выпуск будет осуществляться на значительно более выгодных для покупателей условиях.

Так, Минфин отменяет для граждан комиссию банкам-агентам, которая в зависимости от суммы вложений может составлять 0,5–1,5%. Эти расходы кредитным организациям будет возмещать финансовое ведомство. Также оно расширило круг банков, которые будут продавать модицифированные ОФЗ-н. К уже выполняющим агентские функции Сбербанку и ВТБ присоединятся Промсвязьбанк и Почта-банк. В параметрах очередного выпуска предусмотрено и снижение минимальной суммы покупки с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. На подобные уступки Минфин готов идти, поскольку изначально декларировал, что главная цель предложения народных облигаций — не способ занять у населения, а «повышение финансовой грамотности, воспитание культуры сохранения и инвестирования средств гражданами».

Но это еще не все изменения, которые планируются для "новых" народных облигаций. Эти бумаги, наконец, можно будет приобретатьчерез интернет-банкинг или мобильные приложения, сообщили "Известиям" источники, близкие к Минфину. В банках-агентах подтвердили готовность продавать народные облигации удаленным способом.

Эксперты и участники процесса считают, что более выгодный для инвесторов из народа режим и упрощение процедуры продажи будет способствовать повышению спроса на ОФЗ-н нового поколения.