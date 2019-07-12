Почему растет общественное недовольство инфраструктурными проектами

12 июля. FINMARKET.RU - В России растет число судебных споров, попыток расторгнуть концессионные соглашения или просто заморозить инфраструктурныегосударственно-частного партнерства (ГЧП). Это связано с информационными рисками из-за распространения, утаивания или искажения информации о проекте, говорится в обзоре "Гипериона" и You & Partners при поддержке "Инфраструктурного клуба" и Высшей школы экономики.

Как оценивает координатор "Инфраструктурного клуба" Артур Щеглов, такие риски в последние годы реализовывались в проектах с общими инвестициями более чем 250 млрд руб., пишут "Ведомости"

Одни из самых громких протестов вызвал еще в 2007 г. проект строительства трассы Москва - Санкт-Петербург через Химкинский лес (концессионером была Северо-Западная концессионная компания, на тот момент на 50% принадлежавшая Vinci, на 50% - акционерам группы "Н-транс"). Позже несколько акций протеста вызвала концессия на создание системы взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам "Платон" (концессионер - "РТ-инвест транспортные системы").

Сложности возникали со строительством автодороги Виноградово - Болтино - Тарасовка в Московской области (общие инвестиции - 53,9 млрд руб.). Некоторые сделки были даже сорваны, например концессия по обращению с отходами в Новосибирске, напоминает А.Щеглов, были случаи, когда интересные проекты из-за информационно-коммуникационных рисков умирали на уровне обсуждения в регионе.

За большинство коммуникационных рисков отвечает публичная сторона - обоснование необходимости проекта, расчет социально-экономических эффектов проводится до выбора частного партнера, говорит представитель группы ВИС (концессионер в проекте дороги Виноградово - Болтино - Тарасовка). Проектом были недовольны люди, проживающие рядом с будущей трассой, а также на землях, где она должна была пройти. Также граждане опасались экологических рисков для леса, связанных со строительством дороги. С общественным мнением можно работать, чем больше публичной информации о проекте, тем меньше рисков, уверен представитель ВИС.

Как считает руководитель InfraOne Research Александра Галактионова, нужно заниматься информационной поддержкой проектов, иначе одобрение сначала превратится в нейтральную оценку, а затем в активное отрицание. Но от качества структурирования сделки общественные риски не зависят, полагает она. Возникают они, как правило, когда у проектов с самого начала нет ответа на вопрос: "А кому и зачем этот проект в принципе нужен?", считает вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер. Если решить вопрос предоставления качественной услуги населению, проблем не будет, уверен он.

Риски коммуникации - далеко не главные нефинансовые риски инфраструктурных проектов, замечает исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светлана Бик. По ее мнению, это не рост коммуникационных рисков, а рост системного недоверия к власти и недовольства всем, что она делает.

Управляющий партнер "Пионеров ГЧП" Дарья Годунова также отмечает, что проблема доверия стоит остро: чиновники не доверяют частному бизнесу, а бизнес - государству. Даже в самых прозаичных решениях региональные проекты зависят от настроения федеральных властей, сами регионы стараются решения не принимать, чтобы не нести ответственности, рассказывает она.