Предприниматели в РФ не исключают ухудшения условий для ведения бизнеса

12 июля. FINMARKET.RU - Каждый второй российский предприниматель скептичен в отношении будущего, но отказываться от собственного бизнеса большинство из них не планируют. Об этом свидетельствуют результаты проведенного

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.

Как неблагоприятные условия для ведения бизнеса в стране оценивают большинство российских предпринимателей (71%). При этом только 15% опрошенных считают, что государство принимает активные меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Несмотря на это, большинство участников опроса (76%) при возможности выбора предпочли бы иметь собственное дело, говорится в сообщении ВЦИОМ.

Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия ведения бизнеса в России,примерно в равной степени выделяют как макроэкономические, так и институциональные проблемы. К ним относят уровень благосостояния граждан (81%), распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%).

Кроме того, отрицательное воздействие, по мнению респондентов, оказывает группа факторов, связанных с судебно-правовой системой: уровень защищенности собственника, работа судебной системы (62%), нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (62%), а также работа контрольно-надзорных органов (63%). При этом уровень конкуренции на внутреннем рынке (47%), стабильность госвласти и внутриполитической ситуации (35%), а также доступность кредитов (28%), по оценке предпринимателей, позитивно влияют на деловую среду.

Риск снижения спроса на продукты и услуги (72%) современные предприниматели оценивают как наиболее вероятный. Среди ключевых названы риски повышения уровня налогообложения (70%) и непредсказуемых изменений в законодательстве (64%), а также роста издержек (63%). Каждый второй участник опроса (52%) беспокоится о собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров. В числе высоковероятных рисков также упоминаются возникновение проблем с правоохранительными органами (41%) и риск рейдерского захвата (25%). К наименее вероятным предприниматели относят риски дефолта и дестабилизации экономической системы (20%), а также изменения политической ситуации (22%).

Более половины опрошенных (51%) скептично настроены в отношении будущего, и в 5-летней перспективе ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса. Реализацию долгосрочных стратегий планирует только 23% российских бизнесменов. В ближайшую трехлетку поддерживать свое дело на достигнутом уровне планирует каждый третий предприниматель, примерно столько же (26%) нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе. Еще 10% задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6% хотели бы его продать.