Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может быть в районе 1%

Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может оказаться выше предварительных оценок и составить 1%, считает помощник президента Андрей Белоусов. Смягчение ДКП разгонит рост экономики в 2019 году выше 1,3%

11 июля. FINMARKET.RU - РостРФ по итогам первого полугодия 2019 года может оказаться выше предварительных оценок и после досчетов быть в районе 1%, считает помощник президента Андрей Белоусов. "У нас в первом полугодии ВВП более-менее уже определен, сейчас будет с точностью до досчета. Я думаю, будет где-то в районе 1% (после досчетов)", - сказал он журналистам.

"Но вопрос сейчас даже не в цифрах, а вопрос в тех трендах и в тех тенденциях, которые есть - почему это (замедление) произошло. Это такой предметный разговор, следует иметь в виду, что некоторые тренды, которые ведут к замедлению, обозначились еще в конце прошлого", - добавил Белоусов.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении с 1,7% в апреле. За первые пять месяцев 2019 года ВВП РФ, по расчетам министерства, увеличился на 0,7%.

Помощник президента считает, что быстрое замедление годовой инфляции в РФ означает в том числе избыточную жесткость денежно-кредитной политики, теперь ожидается ее смягчение, которое может подтолкнуть экономический рост в стране в 2019 году до более 1,3%.

"Да, я считаю, что может быть (рост ВВП в 2019 году выше официального прогноза правительства в 1,3%)", - подтвердил А.Белоусов в беседе с журналистами свои ожидания (в июне он озвучивал, что рост может составить порядка 1,5%) , отметив, что по итогам перового полугодия рост после досчетов может составить в районе 1%.

"У нас сейчас очень быстро сокращается инфляция, быстрее, чем мы планировали. Это один из индикаторов того, что мы "пережали" ДКП, в том числе и то, что падает у нас широкая денежная база - она начала падать в конце прошлого года, чего никогда вообще не было - в номинальном выражении снижение пошло", - отметил А.Белоусов.

"ЦБ, конечно, самостоятельно будет принимать решение (по ставке). Но, если у нас будет аккуратно идти политика смягчения, с учетом, конечно, возможных последствий на колебания обменного курса рубля - а здесь нужно учитывать очень много факторов, и в том числе проведение политики количественного смягчения США, то о чем они так аккуратненько объявляют, и политики (ЕЦБ), которая будет, ну, скорее всего будет, я имею в виду, потому что окончательно ее будет проводить Лагард (действующий глава МВФ Кристина Лагард, ее официально рекомендовали министры финансов ЕС на должность главы ЕЦБ) - это все тоже надо учитывать, потому это отражается на динамике обменного курса, на кросс-курсах валют. Но, тем не менее, с учетом этого можно ожидать некоторого смягчения", - поделился своими ожиданиями в отношении смягчения ДКП помощник президента. По его мнению, такое смягчение должно дать эффект на экономический рост и довольно быстро.

"Потому что один из отрицательных факторов этого сдерживания (экономического роста) является то, что у нас примерно шесть кварталов (за исключением одного квартала, и то это было связано с урожаем) не растут запасы. Рост запасов - это классический индикатор оживления, а у нас они не растут. Почему? Потому что, если посчитать - около половины отраслей не могут нормально формировать оборотный капитал, оборотные средства при ставке 10%", - пояснил он одну из причин замедления экономического роста.

"Поэтому, если у нас ставка начнет снижаться, у нас прямо целые будут блоки экономики включаться в формирование запасов. И вот это может быть эффектом, который даст толчок в 2019 году. Плюс есть некоторая надежда, что во втором полугодии оживится экспорт - это тоже фактор, который даст с другой стороны эффект", - озвучил он факторы, которые могут привести к ускорению экономического роста в РФ во втором полугодии.