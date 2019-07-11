Минюст предлагает изымать у чиновников средства неизвестного происхождения

11 июля. FINMARKET.RU - Минюст России вынес на общественное обсуждение, разрешающий изымать у чиновников, взявшиеся неизвестно откуда, пишет "Российская газета"

Еще в 2012 году был принят закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Он дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие 3 года.

Как сообщил недавно ГенпрокурорЮрий Чайка, с 2016 года в суды направлено несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 млрд рублей.

Однако, как пояснили в Минюсте, действующий порядок не распространяется на денежные средства.

То есть если у чиновника есть элитный автомобиль не по карману, то прокуратура может через суд изъять его в доход государства. Но если у гражданина начальника подозрительный счет в банке, здесь остается только задавать риторические вопросы, подать иск в суд нельзя.

И министерство юстиции России разработало инициативу, исправляющую ситуацию. Так что если у чиновника найдут, допустим, несколько чемоданов денег, собрать которые честным путем он явно не мог, то оставить все как и было не получится. Даже если не будет каких-то других доказательств коррупции, деньги у служащего заберут.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже высказался в поддержку законопроекта. Он заявил, что дал поручение профильному комитету палаты подключиться к разработке инициативы.

"Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, - подчеркивают в Минюсте. - Планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных лицами, обязанными отчитываться об их получении в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании".

Временные рамки те же самые: вопросы появятся, если найденная сумма превышают официальные доходы за 3 года. Но это не означает, что деньги автоматически заберут. В суде у чиновника будет шанс объясниться, откуда они взяты.

Если суд сочтет доводы убедительными, претензии к чиновнику снимут.

могут принести, в частности, договоры займа или дарения, это будет доказательством, что средства на покупку дорогой недвижимости были получены законным путем. Но суд изучит документы: речь о реальных сделках или фиктивных.

Эксперты полагают, что подобные подходы распространятся и на процедуру изъятия подозрительных денежных средств у чиновников. При этом изыматься могут не все средства чиновника, а именно сомнительные излишки. Допустим, найденное лишь на сто-двести тысяч рублей превышает доход чиновника за три года. В таком случае обратить в доход государства скорее всего обратят только эти 100-200 тысяч.