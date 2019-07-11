Попытка увязать утильсбор с локализацией расколола авторынок

11 июля. FINMARKET.RU - Между автоконцернами разгорается борьба за правила распределения промышленных субсидий. Toyota, BMW, PSA, Volvo Trucks и калининградский автозавод "Автотор" обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву, пытаясь защитить существующий порядок распределения промышленных субсидий в размере около 120 млрд руб. в год, пишет "Коммерсант". Эти субсидии на деле являются компенсацией утилизационного сбора, который платят все автоконцерны, но локальным производителям бюджет его возвращает.

Но теперь ряд традиционно российских концернов выступает за дифференциацию выплат промсубсидий в зависимости от уровня локализации автомобилей, ведь в таком случае их конкуренты получат меньше денег.

Подписанты письма выступают против такого подхода, отмечая, что субсидии — неотъемлемое условие сохранения привлекательности локального производства в условиях растущих издержек на фоне обязательных сборов и платежей, и доступ к ним не должен осуществляться через дополнительные требования по локализации.

По словам источников газеты, тема дифференциации утильсбора вновь возникла после встречи президента Владимира Путина с представителями французского бизнеса в апреле. По данным “Коммерсанта”, такой подход разделяют КамАЗ, группа ГАЗ, АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan. Также к ним присоединились Volkswagen и Hyundai. В АвтоВАЗе и Renault заявили изданию 10 июля, что, по их мнению, законодательство должно мотивировать и поощрять тех автопроизводителей, которые инвестируют больше в углубление локализации и создание новых рабочих мест.

Обсуждение этой темы активно шло и в кулуарах ПМЭФ-2019. Минпромторг на тот момент уже собирал предложения от отдельных участников о том, какое число баллов за локализацию может соответствовать различным объемам компенсаций. Баллы, по словам одного из них, были распределены таким образом, чтобы «сомневающиеся» Volkswagen и Hyundai получили доступ к максимальным компенсациям. При этом источники “Коммерсанта” говорят о том, что такая лояльность традиционно российским концернам не гарантирует пересмотра баллов в сторону ужесточения уже в ближайшие годы, но поддержка Volkswagen и Hyundai увеличивает рыночную долю сторонников дифференциации и повышает шансы на принятие такого подхода.

Теоретически дифференциация может привести к экономии бюджетных средств. Но, говорят собеседники газеты, если это приведет к значительному снижению выплат для отдельных производителей, те могут свернуть производства. Подписавшие письмо премьеру концерны говорят о рисках ухудшения экономики проектов с уже осуществленными инвестициями в 3 млрд евро вплоть до закрытия производства. Если же дифференциация будет «мягкой», то бюджет существенно на ней не сэкономит. Концерны также обращают внимание на действующее правило, по которому требования по локализации применяются только к 70% продукции — если дифференциация промсубсидий произойдет, то некоторые компании смогут получать выплаты и на 30% низколокализованных машин. Отмена правила 70/30 не будет ощутимой для традиционно российских производств и, вероятнее всего, Renault, в отличие от поддержавших ее иностранных концернов.

Дифференциация промсубсидий еще должна обсуждаться, подтвердили изданию в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.