Автодилеры предложили установить потолок комиссии за оплату картой

11 июля. FINMARKET.RU - Автодилеры пожаловались в ЦБ и АБР на высокие комиссии при оплате картой . Они предложили установить максимальный размер эквайринга при оплате машин банковской картой на уровне 1-1,5 тыс. рублей. Об этом говорится в письме главы Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олега Мосеева от 5 июля главе Центробанка и вице-президенту АБР, пишут "Известия". Сейчас, по данным дилеров, тарифы за эквайринг составляют 1-2% при маржинальности в 0,5% при продаже новых автомобилей среднего ценового сегмента.

При этом подавляющая часть физлиц предпочитает платить за покупку автомобиля именно наличными, чтобы избежать комиссий, так как ритейлеры нередко перекладывают их на покупателей. По итогам 2018 года 65% средств за новые авто дилеры получили именно живыми деньгами, сообщается в документе. Остальное пришлось на банковские карты и другие виды безналичных переводов. Таким образом, из общей выручки автодилеров в размере 2,5 трлн рублей на платежи наличными пришлось 1,6 трлн, следует из письма главы РОАД .

В пресс-службе ЦБ заявили "Известиям", что обращение автодилеров будет рассмотрено. Вице-президент АБР Алексей Войлуков сказал, что в целом поддерживает предложение РОАД, но потолок ставок эквайринга необходимо обсуждать дополнительно. По его словам, уровень в 1-1,5 тыс. рублей может "не вписаться в бизнес-модели платежных систем".

Средний чек в авторитейле значительно выше, чем при покупке продуктов или бытовой техники, сказал "Известиям" исполнительный директор системы электронных платежей "Киберплат" Владимир Кузнецов. При этом, по словам эксперта, дилеру выгоднее заключить договор об инкассации, заплатив за это 0,15-0,2%, чем оплачивать услуги эквайринга в размере 1-1,3%.

Аналитик "Финама" Алексей Коренев отмечает, что некоторые дилеры могут намеренно вводить комиссии при оплате картой в 3-5%, что является практически запретительным уровнем. Таким образом, при средней цене нового автомобиля в 1,5 млн рублей (согласно оценке "Автостата" на начало 2019 года), для расчета картой покупателю придется заплатить "сверху" от 45,6 тс. до 76 тыс. рублей.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов полагает, что любые комиссии так или иначе закладываются в конечную цену товара. При этом он усомнился в корректности оценок по "марже" в 0,5%, которую приводит РОАД. Стандартная средняя "маржа" для авторитейлеров, по его словам, составляет порядка 5%.

Вопрос снижения комиссий за эквайринг обсуждается банками, ритейлерами, платежными системами и ведомствами с конца прошлого года. В Ассоциации банков России создана рабочая группа, которая должна урегулировать все споры в ручном режиме. Весной участники дискуссии договорились снизить плату на ряд социальных товаров и крупных покупок, включая недвижимость и автомобили, однако это до сих пор не реализовано.