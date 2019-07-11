Налоговики доначислили крупнейшим табачным компаниям 60 млрд руб.

11 июля. FINMARKET.RU -, которые налоговики начали предъявлять табачным компаниям, разрастаются, пишут "Ведомости"

Так, российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также "Донскому табаку" (с 2018 г. входит в Japan Tobacco International, JTI) доначислено по итогам выездных проверок 60 млрд руб., сообщил федеральный чиновник, и это без учета пеней и штрафов. Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили "Ведомостям" их сотрудники и топ-менеджеры.

Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачныепоследние 2 года. Служба обратила внимание на резко возраставший в 4-м квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным с ними дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку, рассказывал "Ведомостям" федеральный чиновник.

Чтобы пресечь подобную практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс. С 2017 г. если табачные компании в 4-м квартале слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячные показатели предшествующего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного.

Как отмечает федеральный чиновник, не все решения по проверкам вступили в законную силу, а некоторые еще не закончились. Возможно, какие-то компании захотят оспорить доначисления, а какие-то - добровольно исполнить решения без судебного разбирательства, говорит он.

В суде решение налоговиков пока оспаривает лишь Погарская сигаретно-сигарная фабрика. По остальным компаниям "Ведомости" не обнаружили в судебной картотеке разбирательств с налоговыми органами.

Предприятию доначислили 811,4 млн рублей налогов, пеней и штрафов: в декабре фабрика выпускала сигарет больше, чем в среднем за месяц, продавала запасы аффилированным контрагентам, а затем выкупала обратно. Компания объяснила это "особенностями производства": в начале года на фабрике шли ремонтные и профилактические работы, в связи с чем оптовые покупатели заранее выкупали остатки, аффилированность с ними компания отрицает. Арбитражный суд частично удовлетворил ее жалобу, уменьшив доначисления на 15 млн рублей. Производитель подал апелляционную жалобу.

Претензии налоговиков к "БАТ Россия" (структура BAT) составляют почти 40 млрд рублей. "Донскому табаку" после проверок за 2014-2016 годы было доначислено несколько миллиардов рублей (тогда компания не входила в JTI). Сумма доначислений PMI пока уточняется - акт еще не предъявлен. В Imperial Tobacco идет дополнительная проверка, компания ожидает пересмотра решения о доначислении.

Табачная отрасль считается довольно прозрачной: собираемость акцизов на- около 99%, рассказывал ранее представитель Минфина. По данным Федерального казначейства, в 2018 г. поступления акцизов от этого сектора снизились на 1,3% до 583,2 млрд руб., тогда как годом ранее выросли на 22%.