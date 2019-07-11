Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии в СБП

11 июля. FINMARKET.RU - Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами.

О том, что в рабочей группе поидут острые споры о размере тарифов по платежам в пользу юрлиц, рассказали "Коммерсанту" ее участники. ЦБ выступил с предложением ограничить размер комиссий 0,4% от суммы трансакции для конечного получателя платежа. Однако с таким подходом не согласны в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке, говорят собеседники газеты.

По словам одного из участников рабочей группы, "представители банков настаивают на том, чтобысоставляла 1%, а из нее банк в дальнейшем заплатит комиссию системе". Как считает собеседник "Ъ", "ЦБ вынужден учитывать их мнение", так как это крупные игроки и важно, чтобы они "обеспечивали проведение платежей в рамках СБП, а не подходили к вопросу формально".

В Сбербанке и Райффайзенбанке воздержались от комментариев. В Альфа-банке заявили, что формируют позицию "по данному вопросу с точки зрения защиты интересов своих розничных клиентов". "Банк не считает, что стимулировать развитие нового платежного сценария необходимо исключительно ценовыми методами,- указали там.- Мы активно поддерживаем концепцию универсального QR-кода, чтобы потребитель имел право самостоятельно решить, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж".

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк направил в ассоциацию "Финтех" (при которой и создана рабочая группа по СБП) предложение ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи. "Его максимальная ставка была предложена нами менее 1%, что существенно ниже текущих комиссий эквайринга, - отмечают в банке. - Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов (кэшбэк, мили, бонусы и т. д.). При их отсутствии в сервисе c2b клиенты будут делать свой выбор в пользу других платежных инструментов". Кроме того, как указывают в ВТБ, низкие тарифы будут заставлятьвводить дополнительные комиссии за использование сервиса. По словам собеседников "Ъ" из других банков, это могут быть комиссии за предоставление информационно-технологического обслуживания, оперативное отражение информации о принятом платеже, формирование финансовой отчетности.

Окончательно точку в дискуссии о размере комиссий при платежах c2b в рамках СБП должен поставить ЦБ. В Банке России сообщили, что тарифная модель обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, и планируют обнародовать диапазон тарифов в ближайшее время.