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10 июля 2019 года 11:19
В России стремительно растут продажи фаблетов
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PA Images\ТАСС
10 июля. FINMARKET.RU - В России стремительно растут продажи смартфонов с большими экранами - так называемых фаблетов (экран более 5,6 дюйма). На них, по данным "Связной-Евросети", в первом полугодии 2019 г. пришлось 45% всех продаж смартфонов. Годом ранее доля фаблетов была лишь 12%, пишут "Ведомости". В денежном выражении продажи фаблетов выросли в 2,6 раза. К таким устройствам относятся Honor 8X, Honor 10 Lite, Samsung Galaxy A7, iPhone XR и X и др. Размер дисплея на протяжении многих лет увеличивается: если недавно самыми массовыми были смартфоны с 4-дюймовым экраном, то теперь основная доля продаж приходится на дисплей 5 дюймов и постепенно смещается в пользу моделей с экраном 5,5 дюйма, говорит вице-президент "Связной-Евросети" Давид Борзилов. Популярность больших смартфонов растет вслед за развитием каналов связи операторов, строительством сетей LTE, уверен управляющий партнер АФК "Система" Алексей Катков. Понимая, что у них есть возможность потреблять в хорошем качестве, люди начинают покупать широкоформатные смартфоны. В связи с этим растет потребление видеоконтента и других сервисов, например электронной коммерции через мобильные устройства - пользователи могут хорошо рассмотреть товар, отмечает он. Интерес к фаблетам растет последние два года: согласно опросам, около 50% респондентов интересуются смартфонами с большой диагональю, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Этому способствует работа операторов по улучшению покрытия и запуску сетей LTE и LTE Advanced, которые позволяют смотреть видео в более высоком качестве, соглашается он. В результате люди увеличивают потребление трафика через мобильные устройства и покупают устройства с большими экранами. В мае 2019 г. в России штучная доля проданных смартфонов с диагональю больше 6 дюймов в салонах МТС достигла 50% и выросла за год в 5 раз, говорит представитель оператора. Отмечают рост мобильного трафика и онлайн-кинотеатры. Еще одна причина роста продаж фаблетов - отказ от планшетов, замечает Кусков. Д.Владеть двумя устройствами неудобно и дорого, и они стремятся купить один более дорогой смартфон с большим экраном, чем тратиться на два. Фаблеты вытесняют планшеты - их меняют реже смартфона и используют в качестве вспомогательного устройства, подтверждает представитель Tele2, при этом пользователи смартфонов скачивают на 23% больше трафика, чем владельцы планшетов.
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