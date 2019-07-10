Компании смогут продавать услуги на основе аналитики госданных

10 июля. FINMARKET.RU - Бизнес может получить право извлекать дополнительную выгоду из данных, содержащихся в государственных системах. Компании смогут получатьдля аналитических исследований, свободно оказыватьна основе результатов проделанной аналитики или же использовать их в своих целях. Об этом говорится в законопроекте о национальной системе управления данными (НСУД), который разработчики нормативного регулирования нацпроекта «Цифровая экономика» отправили на рассмотрение в Минэкономразвития, пишут "Ведомости".

Цель НСУД – собрать все имеющиеся у государства данные о гражданах, товарах, объектах и компаниях и обеспечить инструменты работы с ними. Согласно законопроекту госданные в НСУД разделятся на открытые (доступ к ним ограничиваться не будет), конфиденциальные (получить к ним доступ можно будет только по какому-то из действующих законов) и деперсонифицированные, которые получаются из конфиденциальных после специальной обработки, чтобы было невозможно установить конкретного человека или компанию, гласит законопроект. Доступ к деперсонифицированным данным не должен ограничиваться.

Согласно действующему законодательству львиная доля госданных уже сейчас должна быть доступна для компаний бесплатно или по запросу, указывает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Но многие госорганы игнорируют эти принципы, а в законопроекте о НСУД они не отражены вовсе, сетует он. Тогда для бизнеса лучше получать доступ к госданным хотя бы за умеренную плату, но при условии, что данные станут полными и систематизированными, предлагает Казарян.

Среди тех данных, что собирает государство, интересны фискальные данные Федеральной налоговой службы – чеки, по которым можно отслеживать массу макроэкономических показателей, указывает гендиректор компании OneFactor (зарабатывает на анализе больших данных) Роман Постников. Заинтересованными в госданных могут быть банки, страховые, рекламные, медицинские компании, девелоперы, перечисляет Казарян. Они могут использовать данные о преступности, заболеваемости с разбивкой по местности – по ним можно планировать продажи жилья или медицинских услуг, о разном сырье – по его добыче и сбору можно выстраивать длинные производственные цепочки и логистику, о людях – по ним даже деперсонализированно можно таргетировать рекламу и продумывать финансовые услуги. Группе "Тинькофф" данные из госсистем могли бы пригодиться для скоринга и верификации данных клиентов из их анкет, подтверждает ее представитель.