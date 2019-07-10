Россияне стали покупать меньше лекарств

10 июля. FINMARKET.RU - Продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. Объем российского фармрынка в январе–мае 2019 года составил 2,1 млрд упаковок лекарств на сумму 415 млрд рублей. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились "Известия" . Если сравнивать с ситуацией годом ранее, продажи в натуральном выражении сократились на 3,7%. В денежном выражении продажи выросли на 1,2% — гораздо меньше, чем в прошлые годы, когда выручка увеличивалась на 4–10%.

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По данным Росстата, в 1-м квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

"К концу года мы прогнозируем падение фармрынка на 1–2% в натуральном выражении и рост на 2–4% в деньгах. Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет", — отметил С.Шуляк.

Тезис об экономии на лекарствах подтверждают и изменения в структуре продаж. Например, в мае более дорогие импортные препараты (средняя цена упаковки — 345 рублей) покупали на 9,6% меньше, чем в тот же месяц год назад, а спрос на отечественные (91 рубль) упал только на 2,4%.

Больше всего россияне сократили траты на медикаменты для лечения заболеваний кожи: в январе–мае 2019-го выручка от их продажи снизилась на 970 млн рублей по сравнению с тем же периодом годом ранее. Также потребители стали гораздо меньше тратить на противомикробные средства для системного использования (минус 651 млн рублей) и препараты для лечения заболеваний респираторной системы (минус 523 млн рублей).

На фоне сокращения спроса цены нарастут несколько быстрее инфляции, составившей 5,1% в мае (по данным Росстата). Средневзвешенная стоимость упаковки препарата отечественного производства выросла на 5,6%, а цена импортных медикаментов увеличилась на 8%.

Более трети - 36% - граждан говорят о снижении потребительской доступности лекарств и медицинских услуг за последний год. Такие сведения представлены в ежемесячном мониторинге Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС за апрель. Снижение потребительской доступности означает, что треть респондентов теперь вынуждены экономить на лекарствах либо выбирать: купить необходимые препараты или что-то другое.

К 2023 году в России может быть запущена система полного или частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при покупке лекарств, заявила на прошлой неделе министр здравоохранения Вероника Скворцова. Предполагается, что бесплатные препараты смогут получать льготники, а для всех остальных категорий граждан появится дифференцированная система скидок.