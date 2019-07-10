ЦБ РФ готов поддержать реформу системы ИИС

10 июля. FINMARKET.RU - ЦБ готов поддержать предложения профучастников относительно дальнейшего развития института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Во вторник в ЦБ состоялось совещание руководителей регулятора Эльвиры Набиуллиной и Владимира Чистюхина с участниками фондового рынка, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. В нем приняли участие руководители и представители ведущих брокерских и управляющих компаний.

В рамках реформы системыпредполагается увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн руб. При этом с ИИС можно будет снимать до половины инвестированной суммы, не закрывая его. Впрочем, с дохода, который принесли эти инвестиции, налог заплатить придется. При этом ИИС может быть автоматически продлен и по истечении трех лет, то есть необходимости закрывать его и распродавать портфель не будет, отмечают собеседники газеты. В Банке России подтвердили, что готовы поддержать предложения, «направленные на повышения гибкости ИИС».

Однако ряд предложений профучастников не нашли понимания. "Иностранные ценные бумаги для особо защищаемой категории "неквалов" все-таки будут запрещены. Разрешат только те, что входят в первый и второй списки",— сказал один из участников встречи. По его мнению, это ударит по бизнесу Санкт-Петербургской биржи, на которой обращаются в основном акции иностранных компаний. Однако, отмечает другой представитель рынка, возможно, список доступных для таких инвесторов инструментов будет расширен за счет списка российских ценных бумаг инвестиционного качества. По его словам, регулятор готов обсудить критерии этого качества. В пресс-службе ЦБ отметили, что "особо защищаемым клиентам должен быть доступен по умолчанию перечень наиболее понятных и надежных инвестиционных инструментов".

В ЦБ отметили, что в рамках встречи «были выработаны новые подходы к участию инвестсоветников в квалификации инвесторов, которые дополнительно будут обсуждены с участниками рынка».

Речь идет о предложении разрешить инвесторам вне зависимости от квалификации формировать свой портфель, следуя рекомендациям инвестсоветников. По словам участников совещания, регулятор сначала хочет посмотреть, что собой представляет формирующаяся индустрия: каково качество рекомендаций, сколько будет претензий. Возможно, по итогам такого мониторинга будут даны послабления, но не раньше чем через два года. Взаимопонимания удалось достичь в части тестирования частных инвесторов.