В России разрешат продавать драгоценности через интернет

10 июля. FINMARKET.RU - В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет. Проект постановления, которое подготовил Минфин, устранит существующие коллизии для продажи ювелирных изделий в интернете. В документе отмечается, что поправки вносятся в постановление № 612 "Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом", которые будут однозначно трактовать возможность реализовыватьчерез Сеть.

Сегодня в России, несмотря на действующие ограничения, десятки интернет-магазинов все-таки продают ювелирную продукцию. Проблема сложилась из-за коллизий в законодательстве, рассказал "Известиям" генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Так, еще в 1992 году вышел указ президента, который установил перечень продукции, запрещенной для свободного оборота. В него вошли драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В 2007 году, вышло постановление правительства о регулировании дистанционной продажи товаров, которое в том числе накладывало ограничения на продажу продукции из списка 1992 года.

Как пояснил Эдуард Уткин, согласно Гражданскому кодексу, ограничения на оборот каких-либо товаров могут быть установлены только законом. Но в данном случае его в России нет. Есть только запрет на оборот драгоценных металлов и камней, то есть сырья. "Из-за того что некоторые органы в регионах как-то умудряются перепутать ювелирные изделия с драгоценными металлами, возникают претензии, блокируются сайты, которые продают драгоценные украшения", — отметил эксперт. Он добавил, что затем эти решения приходится оспаривать и есть положительные примеры, когда суды отменяли блокировку.

Сегмент ювелирной продукции в электронной торговле стремительно увеличивается. Так, объем продаж драгоценных изделий через интернет по итогам 2018 года составил примерно 12 млрд рублей, а годом ранее — около 4,6 млрд рублей, то есть произошел почти трехкратный рост, рассказал "Известиям" глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его мнению, при устранении оставшихся правовых коллизий у рынка откроются еще большие перспективы. По словам главы АКИТ, официально в России можно торговать ювелирной продукцией через интернет, но многие компании не рискуют это делать именно из-за разночтений в законодательстве и неоднозначно прописанных в нем норм.

"Чтобы все участники рынка могли однозначно выстраивать свои бизнес-процессы, должно быть единое понимание норм, и существующие коллизии давно пора снять, — отметил глава АКИТ. — Минэкономразвития начало это работу несколько лет назад и внесло ряд поправок. Но главная коллизия кроется как раз в 612-м постановлении, и на ее устранение и направлен проект Минфина".