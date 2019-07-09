Рост авиаперевозок заметно не повлияет на цены билетов

9 июля. FINMARKET.RU - Рост авиаперевозок в мире в последние годы значительно поспособствовал увеличению спроса на. В обозримой перспективе авиаперевозки останутся одним из основных сегментов мировой экономики, где спрос на нефтепродукты будет расти. Постоянное увеличение авиаперевозок в России теоретически не должно будет заметно повлиять набилетов благодаря субсидированию авиакеросина.

О спросе на авиатопливо говорится в июньском выпуске энергетического бюллетеня, подготовленном Аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ, с которым ознакомилась "Российская газета"

Потребление авиатоплива в мире после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов устойчиво растет, говорится в исследовании. Так, с 2008 года потребление топлива в авиации увеличилось уже примерно на треть. При этом доля авиатоплива в общем объеме спроса на нефтепродукты в последние годы заметно росла.

Рост спроса на авиатопливо стал одной из основных причин увеличения спроса на нефтепродукты в целом. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году на него пришлось около 20% общемирового прироста спроса на нефтепродукты.

Растущий спрос на авиатопливо обусловлен увеличением объемов воздушных перевозок. В июньском обзоре деятельности коммерческих авиакомпаний, выполняющих регулярные международные авиаперевозки, Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) отмечается, что число перелетов в последние годы увеличивалось на 3-5% в год, пассажирооборот - на 6-8% в год, а грузооборот - на 2-10% в год. Благодаря этому спрос на авиакеросин опережал спрос на большинство других нефтепродуктов.

Увеличение пассажиропотока произошло благодаря распространению бюджетных авиакомпаний, росту инвестиций в авиаинфраструктуру и росту платежеспособности путешественников, отмечают в АЦ. В МЭА считают, что в 2017-2024 годы спрос на авиатопливо в среднем за год будет увеличиваться на 2,1%.

Риски для устойчивого повышения спроса на авиатопливо - рост цен на топливо (негативно отражается на авиаперевозчиках и ценах на авиаперевозки), замедление роста мировой экономики, а также торговые ограничения, способные существенно отразиться на авиационных грузоперевозках, говорится в исследовании АЦ. Для роста спроса на нефтепродукты со стороны авиации актуальными являются и риски повышения топливной экономичности и переход на использование альтернативных видов топлива. Однако сектор авиаперевозок в обозримой перспективе будет им подвержен в меньшей степени, чем, например, сектор наземного транспорта, отмечается в энергобюллетене.

В долгосрочной перспективе спрос на услуги авиаперевозок в России будет расти, что будет способствовать росту спроса на авиатопливо, полагает ведущий советник департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Мартынюк. При этом с 1 августа правительство планирует увеличить компенсацию авиакомпаниям стоимости авиационного керосина из нефтегазовых доходов бюджета. Если цена на авиатопливо поднимется выше 48,3 тысячи рублей за тонну, то действующий отрицательный акциз будет увеличен. Так правительство рассчитывает сдержать рост цен на авиабилеты.