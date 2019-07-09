Период предоставления скидок по "деревянным" кредитам предлагается расширить до 2020 года

9 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает субсидировать банкам половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного, рассказал "Российской газете" замглавы министерства Виктор Евтухов.

Эти и другие изменения, говорит замминистра, позволят заинтересовать большее количество банков, участвующих в программе. Специальное постановление правительства, по которому банкам субсидируют часть процентной ставки по кредитам, выданным гражданам на приобретение деревянных домов заводского изготовления, было принято еще в прошлом году.

В 2018 году на эти цели было заложено 200 млн рублей. Но за первые 7 месяцев были предоставлены субсидии на деревянноелишь по 14 таким кредитным договорам. "Главная причина, почему банки неохотно выдавали в 2018 году на деревянное строительствосо скидками, в том, что первоначальный срок субсидирования был установлен короткий - до 2019 года", - сказал Е.Евтухов.

По его словам, Минпромторг внес в правительство поправки, расширяющие период предоставления скидок по "деревянным" кредитам до 2020 года. Как сообщил замминистра, в 2019 году на эти цели заложено уже порядка 400 млн рублей, на 2020 год - еще около 400 млн.

В России работает 14 крупных заводов по производству деревянных домов. Заводские домокомплекты более качественные, пожаробезопасные.Такие деревянные дома наиболее экономически эффективны именно за счет скорости возведения (около двух недель).

Развитие такого направления, как деревянное домостроение, позволяет задействовать значительный лесной ресурс страны и привлечь смежные отрасли: такие как производство строительных материалов, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, производство потребительских товаров, в том числе мебели.

"Отдельное направление, о котором хочется рассказать, - строительство многоэтажных деревянных домов. В настоящее время готовятся к утверждению строительные своды правил, которые позволят строить 8-этажные жилые здания и 5-этажные общественные здания из дерева", - заключил В.Евтухов.

Однако пока применение деревянного домостроения в России составляет 10%, в то время как в США, Канаде и странах Западной Европы доля деревянных жилых и нежилых зданий в общем объеме строительства доходит до 40%.

В 2018 году, по данным Минпромторга России, официально было продано древесины или построено из нее жилья не более чем на 80 млрд рублей. А на самом деле гораздо больше. Огромная разница между объемом рынка и суммой, которую официально приносит реализация домов, образуется из-за теневого оборота деревянного домостроения.

"По нашим оценкам, доля "серого" рынка составляет в регионах до 70%, это процентов на 20 больше, чем в столице, - говорит гендиректор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. - А в некоторых сегментах, например, в дачном строительстве, основная часть объема строится бригадами шабашников. Получается, что гигантские суммы, по нашим оценкам - около 250 млрд рублей, просто не поступают в казну".

Однако, по прогнозам экспертов, деревянное домостроение имеет хорошие перспективы. По предварительным оценкам Research.Techart, до 2020 года можно ожидать увеличение темпов такого строительства до 20%.