Бизнес просит субсидий для перезапуска туризма

9 июля. FINMARKET.RU - Для развития внутреннего туризма в России бизнес предлагает компенсировать затраты на строительство инфраструктуры по примеру Сингапура и Турции, а также освободить от НДС материалы и товары, которые необходимы для возведения туристических объектов. Такие предложения содержатся в письме "Опоры России" в Минэкономразвития, пишут "Известия". Аналогичные условия, по мнению авторов документа, должны предоставляться и для строительства распределительных центров продуктов питания, обслуживающих туристические территории. Сегодня отсутствие таких хабов в курортных зонах приводит к тому, что стоимость оптовой закупки продуктов в Краснодарском крае и Крыму в 2–2,5 раза выше, чем в Москве.

Также инвесторам, строящим отели и туристическую инфраструктуру, необходимо компенсировать их затраты на ЖКХ-инфраструктуру, обнулить налоги на имущество, землю и прибыль (до полной окупаемости собственного капитала), говорится в письме. Например, нулевая ставка фискального сбора на землю применяется для инвесторов в Турции. Мера позволяет создать конкурентоспособный отель с обширной территорией.

Еще одно предложение, которое, по мнению бизнеса, поможет создать более привлекательные условия для туристов и обеспечить заполняемость гостиниц даже не в сезон, — это компенсация затрат на тепловую и электроэнергию от 50 до 80% (в зависимости от климатической зоны) для объектов с открытыми и закрытыми бассейнами и лагунами. Мера необходима для подогрева воды — за счет этого отели станут комфортными и в холодный период. Такая практика, как отмечается в документе, действует в Турции и некоторых объектах в Германии.

Сегодня затраты гостиниц в России на круглосуточный подогрев воды в бассейне могут достигать 1 млн рублей в месяц, и для некоторых объектов это непосильная сумма. Также одно из предложений бизнеса для повышения конкурентоспособности российских курортов — субсидирование рекламных затрат за рубежом, в частности участие в выставках и распространение контента в интернете.

Минэкономразвития, которое курирует туристическую отрасль, сейчас готовит Стратегию развития туризма до 2035 года, говорил ранее министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, предполагается выработать меры по налоговому стимулированию, льготному финансированию и упрощению визового режима. Источник "Известий", близкий к ведомству, рассказал, что часть предложений бизнеса может войти в этот документ.

Меры поддержки бизнеса не смогут стать драйверами развития внутреннего туризма, если параллельно не будет повышаться уровень платежеспособности населения. Сегодня только четверть россиян могут позволить себе регулярно путешествовать, заявила "Известиями" глава Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко. Эксперт отметила, что точками притяжения путешественников становятся не построенные отели, а уникальные объекты, ради которых люди едут в этот регион.