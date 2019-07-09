Что мешает российскому экспорту

9 июля. FINMARKET.RU - Российские экспортеры услуг сталкиваются как с внешними, так и с внутренними барьерами, а меры господдержки в этой сфере преимущественно затрагивают производителей товаров. Такие выводы сделали в своем обзоре эксперты Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).

Наиболее перспективными в плане экспорта из РФ эксперты назвали услуги, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, а также финансовые (экспорт финтех-проектов) и прочие деловые услуги, пишет "Коммерсант" . Наиболее сложными с точки зрения наращивания объема поставок - услуги в сфере строительства и транспорта. Наибольшее количество ограничений для российского экспорта услуг, по оценке ВАВТ, у Китая, Индии и стран Персидского залива. Китай при этом является самым перспективным рынком по большинству направлений российского экспорта услуг.

В начале этого года Минэкономразвития подготовило проект "Стратегии развития экспорта услуг" в рамках утвержденного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Документ пока находится на рассмотрении в правительстве. Согласно проекту, всего внешние поставки услуг должны вырасти к концу 2024 года более чем в 1,5 раза - до $100 млрд. На федеральный проект "Экспорт услуг" на 2019-2024 годы заложено 5,8 млрд руб. бюджетных средств, в том числе 821 млн руб. на этот год. В 2018 г. объем экспорта услуг увеличился на 12% - до $64,8 млрд. В том числе "туристический"(въездной туризм) вырос на $2,9 млрд, экспорт транспортных услуг - на $2,4 млрд, прочих услуг - на $2,4 млрд. Для сравнения, суммарный импорт услуг в 2018 году составил $94,7 млрд (плюс 6,5%).

Как отмечают в ВАВТ, для туризма основным барьером остаются визовый режим (в том числе отсутствие безвизового режима для групп из Китая), недостаточная промоутерская поддержка, ограниченное применение в РФ программ наподобие China Friendly, а также ситуация с авиаперелетами.в экспорте услуг в строительстве - сложность получения разрешений, ограничения на иностранные инвестиции (в Китае), сложность подтверждения квалификации рабочих и ограничения на участие в госзакупках. В образовании - недостаточное количество программ на английском языке. Для финансовых услуг - ограничение на иностранное присутствие, на трансграничное перемещение данных и дистанционное оказание услуг, требования к резидентству ключевого персонала.

В экспорте ИКТ-услуг барьерами названы ограничения по трансграничному перемещению данных и локализации данных, по участию в госзакупках, а также запрет на использование иностранного софта госорганами. Также в перечне барьеров - сложность и нетранспарентность регулирования (в частности, на рынке Китая). Для услуг в сфере интеллектуальной собственности барьерами являются длительность и высокая стоимость получения патентов и регистрации товарных знаков, отсутствие эффективных механизмов судебной защиты и наличие судебного протекционизма (в Китае и Индии), а также высокий уровень цифрового пиратства и опережающая регистрация товарных знаков недобросовестными компаниями (в Китае и Турции).

Внутренних барьеров для экспорта услуг больше всего на транспортном рынке. Это административные и инфраструктурные ограничения.