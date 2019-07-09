Определены госорганы, которые попадут под регуляторную гильотину в первую очередь

9 июля. FINMARKET.RU - Правительство опубликовало список 33 министерств и ведомств - почти половины госорганов, - контрольныекоторых будут проверены в первую очередь. До 2021 года их требования к бизнесу должны быть проанализированы и необоснованные - отменены.

Между тем в начале июня 12 ведомств попросили правительство избавить их от регуляторной гильотины - они были уверены, что у бизнеса нет к ним претензий. Пока избежать гильотины удалось лишь двум - Росфинмониторингу, который сам не проверяет компании, и ФСБ, которая следит за выполнением антитеррористических требований, пишут "Ведомости"

Но список не окончательный. Контрольные полномочия пяти органов еще прорабатываются, указано в опубликованном комментарии замруководителя аппарата правительства Юрия Любимова, в том числе ФСБ и Росфинмониторинга, а также Минюста, Росгвардии, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. До 8 августа правительство ждет отзывов Минэкономразвития, Минюста и Аналитического центра при правительстве об изменении перечня, указано в письме премьера Дмитрия Медведева. После утверждения список будет обновляться раз в полгода.

Требования некоторых ведомств пойдут под нож лишь частично. У ФНС, например, требования при контроле за кассами и надзоре за азартными играми и лотереями.

Как отмечает представитель Минюста, перечень формировался с бизнесом и экспертами, предложений его изменить у министерства пока нет. Его может изменить правительство, отмечает представитель Минэкономразвития.

Однако участник обсуждения в правительстве считает, что исключений для ведомств делать не стоит, так как требования всех контролеров избыточны. В России действует около 2 млн требований и 221 вид контроля. Регуляторная гильотина позволит сократить их число вдвое, оценивал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Контроль должен быть основан на принципе "выявить очевидные риски и управлять ими", а пока основывается на "быстрее найти нарушение и оштрафовать", считает президент "Деловой России" Алексей Репик, пока список не полный, правительство начинает с тех, кто сильнее влияет на жизнь бизнеса.

В октябре 2016 г. Д.Медведев оценивал потери бизнеса из-за неэффективного контроля в 5% ВВП, обещая сократить их к 2018 г. на 20%, а к 2024 г. - на 50%. Президент Владимир Путин в каждом послании Федеральному собранию с 2012 по 2016 г. призывал реформировать систему контроля.