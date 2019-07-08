В июне в России зафиксирована нулевая инфляция

В июне потребительские цены не изменились, сообщил Росстат. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,2%. Последний раз нулевая инфляция была зафиксирована в августе 2018 года

8 июля. FINMARKET.RU - В июне 2019 года в России потребительские цены не изменились после инфляции в 0,3% в мае, апреле и марте, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,5%. Последний раз месячная нулеваябыла отмечена в августе 2018 года. А инфляция на нулевом уровне в июне фиксируется впервые за всю историю современной России (с 1991 года).

В июне 2018 года инфляция составила 0,5%, в 1-м полугодии - 2,1%

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,5%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%. Цены на услуги выросли на 0,6%.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 4,7% после 5,1% в мае.

Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост потребительских цен на 0,2%. При этом эксперты ожидали замедления инфляции до 4,7% в годовом выражении

Консенсус-прогноз по инфляции на 2019 год снизился уже до 4,3% (с 4,5% по опросу месяц назад), что соответствует официальному прогнозу правительства (4,3%) и близок к нижнему обновленному интервалу ЦБ, который в июне понизил свои ожидания на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.

В июне в 10 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,3% и более, самый заметный - в Еврейской автономной области (0,9%) в результате увеличения цен на услуги на 2,9%.

Вместе с тем в 17 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские цены снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% и более, заметнее всего - в г. Севастополе (на 1,0%) в результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2,0%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1% (с начала года в обоих городах - на 2,8%).

В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Удешевление плодоовощной продукции отмечалось в 78 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области), самое заметное - в Карачаево-Черкесской Республике (на 15,0%), Калининградской области (на 11,0%), Брянской и Тверской областях (на 9,6%).

Так, цены на капусту белокочанную снизились на 37,5%, помидоры - на 32,6%, огурцы - на 26,3%, лук репчатый - на 7,5%. Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель на 16,1%, свеклу - на 9,2%, яблоки - на 7,7%, виноград - на 5,8%, апельсины - на 5,1%, морковь - на 4,5%, лимоны - на 2,2%.

В группе мясопродуктов свинина и баранина стали дешевле на 0,6%, печень говяжья - на 0,4%.

В то же время отмечался рост цен практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено, крупы овсяную и перловую - на 1,5%, рис шлифованный - на 1,4%.

Цены на бензин за прошедший месяц увеличились на 0,7%, за полугодие - на 1,4%, за год - на 1,4%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за июнь текущего года не изменились. За январь-июнь тарифы на ЖКХ выросли на 2,5%. В годовом выражении рост составил 5,8%.

В июне продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Среди наблюдаемых видов строительных материалов отмечался рост цен на кирпич, обои, стекло оконное листовое, цемент тарированный, доски обрезные, рубероид, краски масляные.

Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 0,4-1,0% подорожали велосипеды для дошкольников, спички, мыло хозяйственное, авторучки шариковые, нитки, комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых, а также сухие корма для домашних животных.

Одновременно на 1,1% снизились цены на фотоаппараты и свежесрезанные цветы, на 0,5-1,0% - на телевизоры, мониторы, компьютеры планшетные, флеш-накопители USB, смартфоны, миксеры, блендеры, газовое моторное топливо.