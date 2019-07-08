В соцстрахование хотят внедрить систему бонус-малус

8 июля. FINMARKET.RU - В России могут начать использовать систему бонус-малус для расчета размера взносов в Фонд социального страхования (ФСС). О планах внедрить систему бонус-малус в "Известиям" рассказали в пресс-службе ФСС.

Сейчас работодатели отчисляют в фондв размере 2,9% от зарплаты каждого сотрудника, а работник получает за счет средств ФСС компенсацию, когда находится на больничном, и пособия в связи с материнством. Также выплаты получают родственники, если человек погибает из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае - размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

От чего конкретно может зависеть размер взноса в ФСС, пока не решено. В фонде сказали "Известиям", что хотят "сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему бонус-малус, увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда". Там добавили, что также планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств. Это означает, что возможность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления. В ФСС подчеркнули, что работы планируется проводить с участием всех сторон социального партнерства - то есть учитывать позиции правительства, работодателей и профсоюзов.

Переход к определению тарифов страховых взносов и обязательств по видам обязательного социального страхования на основе актуарных расчетов также зафиксирован в плане мероприятий кабмина по реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2018-2020 годы.

Как следует из основных параметров проекта бюджета ФСС на 2020-2022 годы, в следующем году доходы фонда от страховых взносов составят 752 млрд рублей, а расходы по соцстрахованию на случай больничного, материнства, несчастного случая на производстве и профзаболеваний - 756 млрд рублей. В 2020 году дефицит бюджета фонда составит 9 млрд рублей в 2020 году, к 2021 году нехватка средств вырастет до 37 млрд рублей.

Сейчас тарифы взносов в ФСС уже дифференцированы по отраслям и в среднем составляют 2,9%. Максимальная ставка 8,5% действует для предприятий, экономическая деятельность которых относится к 32-му классу риска, - это, например, добыча каменного угля и разведение диких животных. Минимальный тариф 0,2% действует для первого класса - допустим, торговли или деятельности гостиниц, музеев, библиотек. Есть льготы для образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных и других учреждений, а также тех, что берут на работу инвалидов.