Срок хранения кредитной истории могут сократить до 3-х лет

8 июля. FINMARKET.RU - Депутаты предлагают сократить срок хранения кредитнойс 10-ти до 3-х лет. Законопроект, предлагающий сократить срок хранения кредитной истории, в пятницу внесен в Госдуму.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас даже незначительные нарушения сроков выплат портят кредитную историю. Нестабильная экономика и ситуация на рынке труда повышают риски несвоевременного погашения кредита, пишет "Коммерсант" . "Кроме того, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель субъекта кредитной истории", что осложняет трудоустройство тех граждан, у которых она небезупречна. Повлиять на кредитную историю могут сокращение штата, задержка выплаты зарплаты или утрата работоспособности, отмечается в записке. "Не будучи способными платить за кредит и потеряв возможность трудоустроиться, граждане оказываются в безвыходном положении, - заключают авторы проекта. - Столь длительный срок хранения кредитной истории и, как следствие, нарушение экономической и социальной свободы граждан-субъектов кредитной истории представляются необоснованными".

Как считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, идти к сокращению сроков хранения кредитной истории стоит поэтапно. По его словам, "подумать над сокращением сроков можно было бы, чтобы дать человеку возможность реабилитироваться".

Представители бюро кредитных историй (БКИ) считают, что такое снижение негативно скажется на добросовестных заемщиках. В случае сокращения срока хранения истории до 3-х лет при новом обращении кредитор будет их оценивать с чистого листа, что может снизить вероятность получения кредита. Кроме того, отсутствие возможности полноценно и достаточно глубоко оценивать надежность потенциальных заемщиков приведет к тому, что вырастут риски банков при кредитовании, что в итоге скажется на качестве портфеля, указывает гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В ЦБ "Коммерсанту" сообщили что снижение срока хранения кредитной истории до 3-х лет может привести к снижению качества оценки надежности и платежной дисциплины заемщика, а это, в свою очередь, негативно скажется на процессе кредитования и в других сферах применения кредитных историй. "При сокращении срока хранения кредитной истории до уровня менее семи лет модели для оценки кредитного риска для кредиторов будут характеризоваться меньшей точностью в части предсказательной силы, поскольку не будут учитывать экономический цикл", - отметили в пресс-службе регулятора. Там также сообщили, что на данный момент есть альтернативный законопроект, который предусматривает сокращение срока хранения кредитной истории до 7-ми лет, что "соответствует сроку хранения кредитной истории в мировой практике".

Банкиры также считают резкое сокращение сроков хранения нецелесообразным.