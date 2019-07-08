В НПФ задумались о страховом бизнесе

8 июля. FINMARKET.RU - У рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС) будущего нет, сошлись во мнении участники дискуссии в рамках Международного финансового конгресса. Единственным драйвером для развития НПФ может стать негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Существующая система НПО предполагает различные варианты корпоративных пенсионных программ (КПП) и индивидуальных пенсионных планов (ИПП), пишет "Коммерсант".

Впрочем, если КПП относительно развиты, то индивидуальные программы находятся в зачаточном состоянии.

По мнению участников рынка, бизнес индивидуальных программ НПФ мог бы развиваться более активно, если бы они могли продавать не только пенсионные продукты, но и дополнительные. Заместитель гендиректора инвесткомпании (ИК) "Регион" Галина Морозова, курирующая ее пенсионный блок, считает, что одна из проблем в том, что НПФ "не могут делать продукты, которые бы подгонялись под клиента, например, из нескольких финансовых элементов, хотя потребность такая есть". По закону "О НПФ" это невозможно. "Мы не можем предложить разные инвестиционные стратегии для разных возрастов. Потому что любые наши стратегии должны заканчиваться положительной доходностью, отсутствием актуарного дефицита",- добавляет она. По ее мнению, можно было бы рассмотреть вариант сближения бизнес-моделей НПФ и страховых компаний, из чего логично вытекает слияние лицензий. "Почему бы не подумать о том, чтобы разрешить НПФ предлагать какие-то смешанные продукты, например, страхование рисков потери трудоспособности, критических заболеваний, те вещи, которые могли бы быть органическим дополнением к НПО",- отмечал ранее гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

В ЦБ в целом не против расширения указанных возможностей НПФ. По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, "в рамках одного юрлица можно совместить разные виды деятельности". По его мнению, можно будет и увеличить вариативность продуктов НПО - в связи с полной имплементацией стресс-тестирования, развитым управлением рисками НПФ и, в связи с этим, отказом от жесткого регуляторного ограничения по составу и структуре инвестпортфелей в пользу "свободного инвестирования". Впрочем, по словам В.Чистюхина, последний вопрос - не завтрашнего дня.