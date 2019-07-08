Для городов России разработают индекс качества

8 июля. FINMARKET.RU - Индекс качества городской среды для городов России будет впервые разработан к ноябрю 2019 года. По словам главы Минстроя Владимира Якушева, это комплексный показатель, включающий в себя 36 индикаторов комфортности проживания, среди которых - безопасность, состояние экологии и здоровья населения, а также эффективность городского управления. Оценят общественные пространства, дороги, деловую инфраструктуру и состояние жилья, пишет "Российская газета".

Для корректного составления шкал оценки индекса всеразделены на 10 климатических и размерных групп. При отнесении города к группе будут учитываться его географическое расположение и численность населения. Это вполне логично: нельзя корректно сравнить, например, южный Краснодар и заполярный Мурманск. На основании показателей по 36 индикаторам города будут отнесены к муниципальным образованиям с благоприятной или неблагоприятной городской средой.

"Аналогичные рейтинги составляются ежегодно, а в этом году Минстрой расширяет количество показателей, - поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - Сегодня в России уже довольно много городов с высоким качеством жизни и с хорошим состоянием городской среды. Таких треть. А всего в России, напомню, 1100 городов".

Неблагоприятных для проживания городов, отмечает эксперт, столько же. "В основном это небольшие населенные пункты. Приведение их в порядок не будет стоить больших денег", - отмечает А.Зубец. Поднять качество жизни в крупных городах - задача сложнее, одному Минстрою она не по силам. "Здесь и состояние медицины, образования, ЖКХ, наличие хорошо оплачиваемой работы и прочее. Это комплексная задача сразу для нескольких профильных министерств, и решать ее надо совместно", - добавляет Зубец.