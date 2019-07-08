Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

8 июля. FINMARKET.RU - Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров достиг 280 млрд руб., в то время как легальный сегмент оценивается примерно в 250 млрд руб., подсчитали в Brandmonitor (специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом). Основными каналами сбыта с долями 40% и 30% соответственно выступают торгцентры и вещевые рынки. На онлайн-торговлю контрафактным люксом приходится около 84 млрд руб., из них 25 млрд руб.- это продажи через социальные сети и маркетплейсы, говорится в исследовании. Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки, пишет "Коммерсант".

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%. В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30-35% всех продаж, проблема стоит остро не только в России, говорит гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. Общий объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров FCG оценивает в 2,36 трлн руб.

По словам исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева, владельцы магазинов люксовых брендов вряд ли сталкиваются с проблемой контрафакта. Их аудитории никак не пересекаются: у премиум-марок есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей, а копии зачастую приобретаются от случая к случаю покупателями, которые не являются целевой аудиторией для ритейлеров дорогих брендов, рассуждает он. Но, добавляет господин Поповичев, владельцы люксовых марок все равно борются с контрафактом, чтобы сохранить ценность бренда.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов отмечает, что раньше продавцы копий брендов размещались в основном на вещевых рынках и ярмарках. Но сейчас ситуация изменилась: в Москве количество таких рынков несколько сократилось, и торговцы контрафактом мигрировали, например, в небольшие торгцентры близлежащих к столице подмосковных городов.

В Brandmonitor ожидают, что торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн. Логистика активно развивается, становится больше способов доставки товаров - распространение контрафакта в таких условиях сложнее контролировать, отмечают там. При этом, указывают в компании, вырастет доля продаж через соцсети и мессенджеры. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отмечает, что в интернете найти продавцов контрафакта проще: достаточно провести мониторинг онлайн-ресурсов по ключевым запросам. В рознице же требуется вовлечение правоохранительных структур: если ущерб в конкретном случае не превышает 1 млн руб., проблемой могут вообще не заниматься, рассуждает он.

Как отмечает Анна Лебсак-Клейманс, продолжающееся сокращение уровня доходов населения смещает потребительский спрос в сторону поиска возможности сэкономить, в том числе за счет покупки контрафактной продукции.