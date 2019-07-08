Бизнес просит займы под 3% на строительство отелей

8 июля. FINMARKET.RU - Бизнес выступил за субсидирование процентной ставки по кредитам наотелей. Сейчас инвестиционныевыдаются в среднем под 10% годовых. Основные российские бизнес-объединения - "Опора России", Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия" - предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет. Соответствующая инициатива содержится в материалах к правительственному совещанию по стратегии развития российского туризма до 2035 года, пишут "Известия".

В Минэкономразвития, которое разрабатывает стратегию развития туризма до 2035 года, сообщили газете, что предложения поступили в ведомство и в настоящий момент рассматриваются. Также изучается международный опыт, отметили в МЭР.

Основные причины, по которым инвесторов не привлекает отельный бизнес,- не только высокие кредитные ставки и короткие сроки займа, но и стоимость услуг ЖКХ, налоги и проверки надзорных органов. В результате издержки по цепочке переходят на потребителя - любые затраты, так или иначе расходы, включают в стоимость услуг, сказал "Известиям" вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. Это, в свою очередь, делает внутренний туризм неконкурентным по сравнению с зарубежными направлениями.

По мнению главы ТПП РФ Сергей Катырина, субсидирование процентной ставки снизит нагрузку на бизнес, однако для того, чтобы высчитать, насколько повысится привлекательность сферы строительства отелей для инвесторов, надо провести детальный анализ данной меры. В любом случае это окажет позитивный эффект на стоимость туристических услуг для потребителя.

Субсидирование кредитов на строительство отелей должно быть вторым этапом после развития точек притяжения туристов и сопутствующей инфраструктуры, чтобы не оказалось так, что гостиницы, построенные на льготные кредиты, в итоге оказались полупустыми, сообщили "Известиям" в "Деловой России".

Стоимость заемных средств на строительство гостиничных объектов в России значительно выше, чем в развитых и многих развивающихся странах, рассказал председатель комиссии по туристской индустрии РСПП Сергей Шпилько. Однако она не является "палочкой-выручалочкой" для стимулирования развития отрасли. Нужен комплекс мер, в том числе налоговые льготы.

За половину 2019 года в России было введено 624 гостиничных номера в брендовых гостиничных цепочках: это в пять раз меньше аналогичного показателя прошлого года, привели соответствующие цифры в JLL (занимается консалтингом в сфере недвижимости). По сравнению с тем же периодом 2016 года динамика открытия замедлилась в 2,7 раза, в первом полугодии 2017 года - в три раза.