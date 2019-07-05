В системе быстрых платежей останутся только переводы "потребитель потребителю"

5 июля. FINMARKET.RU - В рамках системы быстрых платежей (СБП) исчезнет сценарий переводов me2me (сам себе) и останется только c2c (потребитель потребителю), пишет "Коммерсант"

О том, что НСПК как оператор системы быстрых платежей отменил обязательную сертификацию переводов граждан по сценарию me2me, рассказали участники системы. По их словам, это шаг на пути к полному отказу от этого сценария и переводу всех платежей на стандарт c2c. "Переводы me2me будут встроены в c2c-переводы, - подтвердили в пресс-службе Банка России. - Данныеносят технический характер и направлены на оптимизацию IT-процессов банков".

В НСПК уточнили, что данные изменения направлены на унификацию технологического процесса переводов и упрощение клиентского опыта. В ЦБ и НСПК подтвердили, что возможность перевода средств между своими счетами в разных банках для пользователей сохраняется.

По словам собеседников "Ъ", причиной отказа от me2me-сценария стали определенные сложности в его реализации.

"В частности, это связано с тем, что у некоторых граждан карты в разных банках порой привязаны к разным номерам телефонов, и тогда перевод me2me затруднен, так как он предполагает использование одного номера", - отмечает один из собеседников газеты. В то же время, считает представитель одного из банков-участников, можно было просто добавить иной идентификатор, например, ИНН, потому что большинство переводов проходят сейчас именно по каналу me2me. И сценарий me2me крайне востребован.

Банк России запустил систему быстрых платежей 28 февраля. В настоящее время к ней подключено 14 банков. По данным ЦБ, к настоящему времени через систему переведено почти 9 млрд руб. и около 1 млн трансакций.

С учетом грядущего масштабного расширения числа участников СБП унификация сценариев может быть оправданна, отмечают эксперты. Отсутствие дополнительной сертификации для переводов me2me упростит для банков технологическую сторону реализации таких переводов и ускорит подключение к системе СБП кредитных организаций.

Впрочем, если банкам унификация сценариев упростит жизнь, то их клиентов она может лишить вполне ощутимых льгот. "В рамках сценария me2me сама система, то есть, по сути, ЦБ, гарантирует, что перевод человек отправляет сам себе, что фактически означает отсутствие риска проведения сомнительных транзитных операций, направленных на вывод средств, - поясняет один из участников системы. - В случае с с2с-сценарием такой гарантии у банка нет, а значит, выше риски сомнительных операций".

По словам участников системы, изначально предполагалось, что в самой системе будут разные тарифы для переводов по сценарию me2me как фактически безрисковых и с2с. "Однако в утвержденных тарифах такого положения нет, и смысл выделять этот сервис в отдельный тип операций действительно неочевиден", -говорит директор департамента эквайринга банка "ФК Открытие" Александр Дынин.