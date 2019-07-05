Налоговики предупредили граждан о новом мошенничестве

5 июля. FINMARKET.RU - У мошенников, которые звонят людям под видом сотрудников банков, появились конкуренты. Они представляются налоговиками, сообщают гражданам о неиспользованных суммах налоговых вычетов и предлагают получить деньги, уплатив небольшую пошлину, пишет "Российская газета".

Письма, которые рассылаются по электронной почте от имени налоговой службы, очень убедительны, в них используется официальная символика ведомства. В них сообщается, что у человека накопилась большая сумма неиспользованных налоговых вычетов. Чтобы их получить,предлагают пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте департамента социального обеспечения, разумеется, поддельном. После этого система сообщает гражданину, что общая сумма социальных выплат, которые ему "задолжало" государство, составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть "социальный счет" для перечисления денег. Нужно лишь оплатить ведомственную пошлину в 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте размещены комментарии "благодарных" пользователей, уже получивших выплаты.

Налоговые вычеты - это часть уплаченного налога на доходы физических лиц. При определенных условиях ее действительно можно вернуть, если человек тратил деньги на лечение, обучение, покупку недвижимости или покупку ценных бумаг. Но ФНС никогда не рассылает сообщения о неиспользованных вычетах.

В Федеральной налоговой службе напоминают, что для получения вычета нужно представить в налоговые органы декларацию 3-НДФЛ: лично, направив по почте заказным письмом или через личный кабинет на сайте nalog.ru. Независимо от способа оформление вычета бесплатно.

Как пояснил "Российской газете" представитель ведомства, все взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через личный кабинет на сайте ФНС.

Впрочем, и здесь нужно быть внимательными. В последнее время в Сети также появились новые клоны официального сайта налоговой службы, на которых предлагается получить налоговую компенсацию.

Ранее налоговики уже предупреждали о такой схеме. Тогда подставной сайт был заблокирован. Однако мошенники создали новые, рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе.